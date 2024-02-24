Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1724
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sobre los ciclos... si se toman las desviaciones de los precios de cierre de los minutos (sus incrementos con cierto desfase) respecto al precio de apertura de alguna hora:
la imagen del año para todos los minutos de la 7ª hora, como ejemplo
distribución de todas las actas
Es posible discernir una cierta regularidad sumando todos los incrementos a una semi-hora:
puede ver en qué minutos de una hora concreta tiene sentido vender y en qué minutos comprar (estadísticamente).
Por ejemplo, vender en el minuto 10, comprar en el minuto 31, etc. Puedes comprobarlo en el probador
Es como un cierto patrón estadístico en el que se puede poner el modus operandi, y así sucesivamente para cada minuto de cada hora.
no creo que funcione
No creo que eso vaya a funcionar.
como por qué no, lo esbozaré, ya veré.
Por qué no, lo esbozaré, ya veré.
vamos, interesante de ver de todos modos
Vamos, que es interesante verlo de todos modos.
esto apesta...
bueno, aquí tienes un cúmulo de curvas... coge un periodo más grande y permite sólo compras/ventas en un reloj que no está mal. Y el grial está en tu bolsillo por un tiempo
eso apesta...
bueno, aquí tienes un cúmulo de curvas... coge un periodo más grande y permite sólo compras/ventas en un reloj que no está mal. y el grial está en tu bolsillo por un tiempo
ahahah ) ¿así que crees que tengo suficiente cerebro para comprobar cada hora una dirección determinista pero no para construir un sistema con dos líneas de código que es para lo que sirve la comprobación? )))) estás insultando )
ahahaha ) ¿crees que tengo el cerebro para comprobar cada hora una dirección determinista pero no el cerebro para crear un sistema con dos líneas de código que es lo que la comprobación era originalmente? )))) estás insultando )
estoy seguro de que lo hiciste ayer mismo, después de mis posts y artículos... quizás un poco antes
así que escribe el tc y KEJ los resultados
el ejemplo acumulativo es interesante e ilustrativo en algunos casos, apruebo
realmente, por 1 hora resulta una imagen así. Pero ya tengo un bot en esta estrategia, no hay muchos tratos
Desenterrar el estado de los niveles redondos.
Así que STOPE, una cosa que no puedo entender es que si has encontrado los minutos en los que comprar y los minutos en los que vender ¿por qué necesitas MO, NS, AI etc?
Te diré algo aún más genial, puedes ganar dinero allí sin ningún esfuerzo))
Te voy a dar una más fría, puedes ganar dinero sin ningún esfuerzo))