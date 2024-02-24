Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1731
)))) ya tengo una oruga en la cabeza)))También se puede clusterizar, lo he probado también , también se pueden coger dos o tres clusters, pero ya está la "maldición de la dimensionalidad" pocos ejemplos
Convencionalmente. 1-e 2 parámetros hora y minuto, luego puntuación de calidad y número de cluster 1, -1 (puede hacer más)
1 y 2 pueden ser cualquier parámetro (valor del indicador, etc.), puede haber más
Ahora que los indicadores están en algunos valores, ya sabes qué estrategia aplicar. Y esto persistirá durante años, con suerte
Esa es la mierda que escribí basándome en tus pegatinas.
Es sólo una mejor puntuación, pero se puede combinar
Además, la oruga funcionará (aunque ya no la necesitas)
Si el precio iba así en ese momento, el indicador podría haber funcionado muy bien, el periodo es casi estacionario.
¿En qué se basó la agrupación? ¿Cómo es la hora y los minutos?
¿Y qué es el índice de calidad?O no lo entiendo de nuevo????
la oruga puede usarse ANTES del tratamiento previo, así que puedes untarte de Nutella y echarte champán por encima
por R^2 en el encolado de la suma de retornos - métrica. Si está bajando, es -1, subiendo, 1.
entre todas las horas y minutos, sí. Entonces los mismos grupos pueden ser pegados
horas y minutos como ejemplo, deberíamos probar con los valores de los indicadores
Z.I. si hay muchos parámetros, se puede conectar la genética, no una fuerza bruta completa. Pero muchos parámetros son malos.
Se trata, en esencia, de una estrategia de trading preparada que hace tiempo que quería probar con la optimización automática, en la que obtenemos una ronda de forma rápida y garantizada y observamos el comportamiento en el futuro más corto posible para sacar conclusiones finales. Así que es así. Puedes optimizarte al menos cada hora y seguirá estando en línea con la tendencia principal. ¡¡¡¡¡¡Bueno, en general, si su interés no es falso en esta cuestión, estaré encantado de ayudarle a hacer pruebas y hacer conclusiones finales!!!!!!
De hecho, es el sueño de mi infancia desde la época de Neroshel que quedó sin realizar.
El único análisis de frecuencias que merece mi atención por ser el más adecuado y no contradictorio con una sola prueba a favor de su trabajo. Eso es todo. Si es válido, la obra sería un cuento de hadas. No es como una red, aquí se garantiza un microperiodo, sólo un par de curvas, y sin problemas. En cualquier caso, creo que este es el máximo potencial del análisis de frecuencias.
Aquí y ahora está garantizado, literalmente, por un período de tiempo no muy largo.
El análisis de frecuencias es incapaz de más, ya que no hay peces en las frecuencias a media-larga distancia. Ahí es donde Max no puede discutir.
Bastardo Maxim, fue mi idea :-)
¿Cuál? ¿Para cubrirse de Nutella? 🤔
))))