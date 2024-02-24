Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1731

mytarmailS:

)))) ya tengo una oruga en la cabeza)))

También se puede clusterizar, lo he probado también , también se pueden coger dos o tres clusters, pero ya está la "maldición de la dimensionalidad" pocos ejemplos

Convencionalmente. 1-e 2 parámetros hora y minuto, luego puntuación de calidad y número de cluster 1, -1 (puede hacer más)

1 y 2 pueden ser cualquier parámetro (valor del indicador, etc.), puede haber más

Ahora que los indicadores están en algunos valores, ya sabes qué estrategia aplicar. Y esto persistirá durante años, con suerte

Esa es la mierda que escribí basándome en tus pegatinas.

array([[ 0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ],
       [ 1.        ,  0.        ,  0.92986122,  1.        ],
       [ 1.        ,  1.        ,  0.95419784,  1.        ],
       [ 1.        ,  2.        ,  0.9731913 ,  1.        ],
       [ 1.        ,  3.        ,  0.97264694,  1.        ],
       [ 1.        ,  4.        ,  0.98032991,  1.        ],
       [ 1.        ,  5.        ,  0.98203827,  1.        ],
       [ 1.        ,  6.        ,  0.98333045,  1.        ],
       [ 1.        ,  7.        ,  0.98232576,  1.        ],
       [ 1.        ,  8.        ,  0.98823056,  1.        ],
       [ 1.        ,  9.        ,  0.98317076,  1.        ],
       [ 1.        , 10.        ,  0.98527582,  1.        ],
       [ 1.        , 11.        ,  0.987291  ,  1.        ],
       [ 1.        , 12.        ,  0.98943567,  1.        ],
       [ 1.        , 13.        ,  0.99061927,  1.        ],
       [ 1.        , 14.        ,  0.9872359 ,  1.        ],
       [ 1.        , 15.        ,  0.94690234,  1.        ],
       [ 4.        , 28.        ,  0.91591829,  1.        ],
       [ 6.        , 53.        ,  0.94231733, -1.        ],
       [ 6.        , 54.        ,  0.96637643, -1.        ],
       [ 6.        , 55.        ,  0.96666239, -1.        ],
       [ 6.        , 56.        ,  0.95199225, -1.        ],
       [ 6.        , 57.        ,  0.95831038, -1.        ],
       [ 6.        , 58.        ,  0.94653855, -1.        ],
       [ 6.        , 59.        ,  0.9116516 , -1.        ],
       [ 9.        , 46.        ,  0.923074  , -1.        ],
       [10.        , 14.        ,  0.90585037, -1.        ],
       [10.        , 16.        ,  0.95169773, -1.        ],
       [10.        , 17.        ,  0.9080574 , -1.        ],
       [14.        , 18.        ,  0.90075409,  1.        ],
       [14.        , 19.        ,  0.90765833,  1.        ],
       [14.        , 37.        ,  0.96135539, -1.        ],
       [15.        , 42.        ,  0.90483235, -1.        ],
       [16.        , 56.        ,  0.91497814,  1.        ],
       [16.        , 57.        ,  0.90985375,  1.        ],
       [16.        , 58.        ,  0.93030191,  1.        ],
       [16.        , 59.        ,  0.92922849,  1.        ],
       [17.        ,  5.        ,  0.90549604,  1.        ],
       [19.        ,  7.        ,  0.90098716, -1.        ],
       [19.        , 27.        ,  0.90270895,  1.        ],
       [19.        , 28.        ,  0.93947857,  1.        ],
       [19.        , 29.        ,  0.9510106 ,  1.        ],
       [19.        , 30.        ,  0.91723467,  1.        ],
       [19.        , 31.        ,  0.90860176,  1.        ],
       [22.        , 16.        ,  0.93470451,  1.        ],
       [22.        , 17.        ,  0.95897063,  1.        ],
       [22.        , 18.        ,  0.95142488,  1.        ],
       [22.        , 19.        ,  0.92506725,  1.        ],
       [23.        ,  2.        ,  0.91332658, -1.        ],
       [23.        ,  4.        ,  0.93817147, -1.        ],
       [23.        ,  5.        ,  0.93106502, -1.        ],
       [23.        ,  6.        ,  0.94499223, -1.        ],
       [23.        ,  7.        ,  0.94141423, -1.        ],
       [23.        ,  8.        ,  0.9345415 , -1.        ],
       [23.        ,  9.        ,  0.92676692, -1.        ],
       [23.        , 10.        ,  0.94366438, -1.        ],
       [23.        , 11.        ,  0.95591665, -1.        ],
       [23.        , 12.        ,  0.96615139, -1.        ],
       [23.        , 13.        ,  0.91352493, -1.        ],
       [23.        , 14.        ,  0.93996186, -1.        ],
       [23.        , 31.        ,  0.93285471, -1.        ],
       [23.        , 32.        ,  0.97932234, -1.        ],
       [23.        , 33.        ,  0.97729135, -1.        ],
       [23.        , 34.        ,  0.9778504 , -1.        ],
       [23.        , 35.        ,  0.98064787, -1.        ],
       [23.        , 36.        ,  0.97368438, -1.        ],
       [23.        , 37.        ,  0.98026128, -1.        ],
       [23.        , 38.        ,  0.97319506, -1.        ],
       [23.        , 39.        ,  0.97524913, -1.        ],
       [23.        , 40.        ,  0.98469859, -1.        ],
       [23.        , 41.        ,  0.9807674 , -1.        ],
       [23.        , 42.        ,  0.97459257, -1.        ],
       [23.        , 43.        ,  0.96603776, -1.        ],
       [23.        , 44.        ,  0.94718308, -1.        ],
       [23.        , 45.        ,  0.93970739, -1.        ]])

Es sólo una mejor puntuación, pero se puede combinar

Además, la oruga funcionará (aunque ya no la necesitas)


 
Rorschach:

Si el precio iba así en ese momento, el indicador podría haber funcionado muy bien, el periodo es casi estacionario.


No, el mensaje principal era que construyes una línea de tendencia (como ejemplo) y es casi la misma con diferentes parámetros en las barras actuales describe bien la serie actual, pero en el futuro muestra diferentes resultados dependiendo de los parámetros seleccionados, rompiendo así el mito de que el mercado necesita permanecer cíclico para ganar dinero en CSSA. El problema es que la optimización tiene que hacerse a la velocidad del rayo, no a mano. En primer lugar, se puede hacer con más precisión, y en segundo lugar, con una pequeña vida útil, cuando la recoges, ya no la necesitas, el tren se ha ido. Así que pensé que sería bueno encontrar ese círculo lo más redondo posible. Sólo se olvida de que aunque la historia del cálculo no parecerá grande 0-250 bar sí cálculo era mucho tiempo y no siempre es posible encontrar una frecuencia de predicción, así que no hay ahora para este kotir. Espéralo.
 
Maxim Dmitrievsky:

Convencionalmente. 1-e 2 parámetros hora y minuto, luego puntuación de calidad y número de cluster 1, -1 (se pueden hacer más)

¿En qué se basó la agrupación? ¿Cómo es la hora y los minutos?

¿Y qué es el índice de calidad?

O no lo entiendo de nuevo????
 
Maxim Dmitrievsky:

la oruga puede usarse ANTES del tratamiento previo, así que puedes untarte de Nutella y echarte champán por encima

Oh, bastardo Maxim, fue mi idea :-)
mytarmailS:

¿En qué se basó la agrupación? ¿En qué hora y minuto?

¿Y cuál es la puntuación de calidad?

o me estoy perdiendo el punto de nuevo????

por R^2 en el encolado de la suma de retornos - métrica. Si está bajando, es -1, subiendo, 1.

entre todas las horas y minutos, sí. Entonces los mismos grupos pueden ser pegados

horas y minutos como ejemplo, deberíamos probar con los valores de los indicadores

Z.I. si hay muchos parámetros, se puede conectar la genética, no una fuerza bruta completa. Pero muchos parámetros son malos.

 

Se trata, en esencia, de una estrategia de trading preparada que hace tiempo que quería probar con la optimización automática, en la que obtenemos una ronda de forma rápida y garantizada y observamos el comportamiento en el futuro más corto posible para sacar conclusiones finales. Así que es así. Puedes optimizarte al menos cada hora y seguirá estando en línea con la tendencia principal. ¡¡¡¡¡¡Bueno, en general, si su interés no es falso en esta cuestión, estaré encantado de ayudarle a hacer pruebas y hacer conclusiones finales!!!!!!


De hecho, es el sueño de mi infancia desde la época de Neroshel que quedó sin realizar.

 
Mihail Marchukajtes:

Se trata, en esencia, de una estrategia de trading preparada que hace tiempo que quería probar con la optimización automática, en la que obtenemos una ronda de forma rápida y garantizada y observamos el comportamiento en el futuro más corto posible para sacar conclusiones finales. Así que es así. Puedes optimizarte al menos cada hora y seguirá estando en línea con la tendencia principal. ¡¡¡¡¡¡Bueno, en general, si su interés no es falso en esta cuestión, estaré encantado de ayudarle a realizar pruebas y hacer conclusiones finales!!!!!!


De hecho, este es mi sueño de infancia desde los tiempos de Nerochelle, que no se ha cumplido.

El único análisis de frecuencias que merece mi atención por ser el más adecuado y no contradictorio con una sola prueba a favor de su trabajo. Eso es todo. Si es válido, la obra sería un cuento de hadas. No es como una red, aquí se garantiza un microperiodo, sólo un par de curvas, y sin problemas. En cualquier caso, creo que este es el máximo potencial del análisis de frecuencias.

Aquí y ahora está garantizado, literalmente, por un período de tiempo no muy largo.

El análisis de frecuencias es incapaz de más, ya que no hay peces en las frecuencias a media-larga distancia. Ahí es donde Max no puede discutir.

Mihail Marchukajtes:
Bastardo Maxim, fue mi idea :-)
¿Cuál? ¿Para poner Nutella? 🤔
 
Maxim Dmitrievsky:
¿Cuál? ¿Para cubrirse de Nutella? 🤔
No, el que está bañado en chocolate marrón :-)
 
Maxim Dmitrievsky:
¿Cuál? ¿Para cubrirse de Nutella? 🤔

))))

