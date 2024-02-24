Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1725
estoy seguro de que lo hiciste ayer mismo, después de mis posts y artículos... quizás un poco antes
Te voy a dar una más fresca, puedes ganar dinero sin ningún esfuerzo))
ok))
¿has abordado el tema? ¿o lo has dejado?
Lo he abandonado, aunque el tema parece funcionar, quiero predecir todo ))))
Allí))
Para abreviar la historia,
cualquier sistema se toma,
recoger estadísticas sobre la duración de las rachas de pérdidas y de victorias,
calcula la gestión de la manía.
Traté de entrar en las matemáticas, parece que hay un error en los cálculos, pero funcionó para el autor.
¿Y si empiezo un lector probando todas las horas y minutos según algún criterio, y luego combino todas las mejores en la pila? Me pregunto si ese lío funcionaría o no, pues las señales son muy cortas, diminutas.
Ejecuta la calculadora en una muestra de 10 años, deja que calcule todo
En primer lugar, no se puede tirar de todas las estrategias por la gestión del dinero. Si una estrategia es ferozmente deficitaria, no le servirá de nada.
El punto principal de la gestión del dinero es mejorar el rendimiento del sistema, es decir, enderezar la curva de equilibrio en un ángulo de 45 grados. Aquí tengo MM mejora un indicador como la rentabilidad, que también es importante en el comercio real....
¿Qué tal si se pone en marcha una máquina contadora que revise todas las horas y minutos según algún criterio, y luego apile todas las mejores? Me pregunto si ese batiburrillo funcionaría o no, porque las señales son muy cortas, de un minuto de duración.
No, sólo funcionan esas tres horas (y no siempre fue así, apareció hace relativamente poco), cuanto más se empieza a barajar, más "flota" todo en la incertidumbre...
Dado que estas "horas de trabajo" son en realidad la apertura de una nueva vela diaria y el cierre de la anterior, creo que el patrón está en la apertura de posiciones para los que operan en los diarios, pero ¿por qué es siempre en una dirección? O tal vez los bancos están haciendo algo sistemático.
¿Sabes lo que se puede hacer, puede tratar de filtrar por meses y días de la semana
El sistema que se escabulle en el cero se lleva allí. Resulta que la equidad sirve de oscilador. Cuando se desvía por un determinado nivel, entra con dinero real.