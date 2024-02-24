Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1723
¿Crees que existe una función de este tipo que pueda utilizar para calcular la matriz de pérdidas y ganancias y que devuelva una puntuación Z, porque intento calcularla yo mismo pero el resultado siempre parece ser diferente de los datos oficiales :-(
Sobre los ciclos... si se toman las desviaciones de los precios de cierre de los minutos (sus incrementos con cierto desfase) respecto al precio de apertura de alguna hora:
la imagen del año para todos los minutos de la 7ª hora, como ejemplo
distribución de todas las actas
Es posible discernir una cierta regularidad sumando todos los incrementos a una semi-hora:
puede ver en qué minutos de una hora concreta tiene sentido vender y en qué minutos comprar (estadísticamente).
Por ejemplo, vender en el minuto 10, comprar en el minuto 31, etc. Puedes comprobarlo en el probador
Este es un tipo de patrón estadístico que puede aplicarse al modus operandi, y así sucesivamente para cada minuto de cada hora.
lo estás viendo mal.
es mejor diferenciar 5 minutos (por ejemplo) en cada hora y luego mostrar su total acumulado por separado.
como vemos las horas "0" , "1" и "23" tienen una especie de tendencia determinista.
"0" Deberíamos comprar a "1" y vender a "23".
entonces, ¿por qué diferenciar? :D
has hecho una gilipollez.
¿Por qué diferenciar entonces? :D
para que todos ellos encajen sin huecos debido a los precios absolutos
no hay brechas de precios, igual en la apertura de cada hora, primer incremento = 0
Estoy bien ahí, tengo este script escrito y probado desde hace medio año y lo he construido, así que...
compruébelo usted mismo )Tengo pegadas de cinco minutos puramente durante una hora, luego pegadas durante otra hora, etc.
el script es bueno, lo construí hace seis meses y lo ejecuté en mí mismo.
¿Leíste lo que quise decir? ¿Por qué querría pegar
Lo tengo, lo tengo mal.