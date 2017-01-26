Lista de cambios en los builds de MetaTrader 5 Client Terminal
Actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 975: Muestra de Expert ID
El viernes 1 de agosto de 2014 se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contendrá los cambios siguientes:
- Terminal: Se ha añadido la representación del identificador de la operación comercial (número mágico). El identificador se muestra en forma de sugerencia que aparece en la lista de posiciones y órdenes abiertas, así como en la historia del comercio.
- Terminal: Se ha optimizado el trabajo con las cantidades grandes de instrumentos comerciales (miles y decenas de miles).
- Terminal: Se ha corregido la representación de las alertas en el gráfico de precios. En algunos casos, el nivel de precio de la alerta se mostraba en la sub-ventana del indicador.
- Terminal: Se han actualizado las traducciones del interfaz al chino, turco y japonés.
- Terminal: Se ha corregido la representación de la lista de plantillas de gráficos en el menú principal de la aplicación.
- Terminal: Se ha corregido la representación de la lista de conjuntos de instrumentos comerciales en el menú de contexto de la ventana "Observación del Mercado".
- MQL5: Se han corregido los errores de funcionamiento con las estructuras incorporadas, que provocaban la alteración del funcionamiento de los métodos IndicatorParameters y MarketBookGet.
- MQL5: Se ha corregido el error de transformación de bool en string.
- MQL5: Se han corregido los errores al trabajar con las funciones virtuales.
- MQL5: Se ha corregido el error de funcionamiento de las funciones FileReadStruct y FileWriteStruct dentro de las bibliotecas EX5.
- MQL5: Se ha corregido el error del compilador, que surgía al aparecer una palabra clave en los comentarios.
- Tester: Se ha corregido el cálculo de los swaps en puntos al realizar la simulación.
- Tester: Se ha corregido la transmisión del archivo determinado en #property tester_file. El error surgía si el archivo descrito se hallaba en la carpeta común de los terminales de cliente.
- Tester: Los agentes de simulación que funcionan dentro de la red de computaciones distribuidas MQL5 Cloud Network han visto mejorada de manera cardinal la posibilidad de elegir el servidor de nube más próximo, lo que agiliza el trabajo significativamente.
- MetaEditor: Se ha corregido la sustitución de texto al minimizar la lista de sugerencias MetaAssist.
- Correciones de crash logs.
- Se ha actualizado la documentación.
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 1010: Nuevas Señales, Market y Opciones
El viernes del 31 de octubre lanzaremos nueva actualización de la plataforma MetaTrader 5. Dicha actualización va a contener las siguientes modificaciones:MetaTrader 5 Client Terminal build 1010
- Signals: Hemos actualizado completamente la vitrina de las Señales. Han sido agregadas nuevas funciones, ha sido mejorado el diseño, ahora trabajar con las Señales será más cómodo.
Nuevas funciones de la lista de las Señales:
- En la lista de las Señales han aparecido los gráficos del crecimiento parecidos a los que se muestran en el sitio web de MQL5.community. El icono verde que figura en la esquina inferior izquierda del gráfico significa que la Señal ha sido creada a base de una cuenta real.
- Ahora Usted puede suscribirse a una Señal directamente desde la lista. Para eso tiene que pulsar el botón con la imagen del precio (o Free si la Señal es gratuita). Después de eso aparecerá el cuadro de confirmación de la suscripción.
- Ahora se puede agregar las Señales a los Favoritos. Haga clic en la estrella al final de la línea. Después de eso podrá encontrar fácilmente esta Señal en la pestaña «Favoritos».
- Ha sido quitado el menú contextual. Ahora para encontrar la Señal a la que está suscrito, entre en cualquier Señal. En el panel superior estará indicada la Señal a la que está suscrito y la referencia a ella.
Ha sido actualizada la página para ver las Señales. Ahora se puede agregar las Señales a los Favoritos. Si sitúa el cursor sobre «Crecimiento», aparece el estado general de la cuenta de la Señal.
La estadística de la Señal ha sido ampliada:
- Volumen total de los fondos del suscriptor.
- Plazo de vida de la cuenta comercial desde el momento de la primera operación comercial.
- Tiempo medio del mantenimiento de la posición.
Además, han sido agregadas nuevas pestañas:
- Riesgos - información sobre las mejores y las peores operaciones comerciales y sobre las series de operaciones, así como sobre las reducciones.
- Comentarios - comentarios de los suscriptores de la Señal.
- Noticias - mediante esta pestaña el proveedor puede informar a los suscriptores sobre cualquier cambio en el funcionamiento de la Señal y publicar cualquier información útil.
- Market: Ha sido cambiada la visualización de los productos en MetaTrader AppStore. Los programas, revistas y los libros han sido rediseñados. Ha aparecido la posibilidad de agregar producto en los Favoritos. Haga clic en la estrella al revisar el producto. Después de eso podrá encontrarlo fácilmente en la pestaña «Favoritos».
- Terminal: Ha sido agregada la tabla de opciones y el gráfico de volatilidad. Sigue el trabajo de introducción de herramientas para comerciar con opciones. Planeamos incluir las herramientas del análisis de estrategias de opciones en la siguiente versión.
Tabla de opciones
En la tabla se muestra una serie de opciones según la fecha de vencimiento para el activo base (clase de opciones) seleccionado en el campo "Underlying". Para las opciones se muestran los siguientes parámetros:
- Bid CALL - precio de venta de la opción call.
- Ask CALL - precio de compra de la opción call.
- Theo CALL - precio teórico (justo) de la opción call calculado para el strike indicado según los datos históricos.
- Strike - precio de ejecución de la opción.
- Volatility - volatilidad implícita (implied). Se indica en por cientos y caracteriza las expectativas de los participantes del mercado en cuanto al coste del activo base de la opción.
- Theo PUT - precio teórico (justo) de la opción put calculado para el strike indicado según los datos históricos.
- Bid PUT - precio de venta de la opción put.
- Ask PUT - precio de compra de la opción put.
Gráfico de volatilidad
En el eje horizontal de este gráfico se muestran los strikes de la opción y en el eje vertical se muestra la volatilidad implícita.
- Bid CALL - precio de venta de la opción call.
- Terminal: Ha sido agregada la muestra de los valores del ping en la lista de los puntos de acceso.
- Terminal: Ha sido realizada la adaptación de la interfaz del terminal para las pantallas de alta resolución- Full HD y superior. Ahora el menú, los paneles de herramientas, títulos de las ventanas tienen el tamaño suficiente para una cómoda revisión y el trabajo en las pantallas táctiles de las tabletas Windows.
- Terminal: Ha sido agregado el comando de control de los símbolos comerciales en el menú «Ver» y en la barra de herramientas. Ahora tendrá los ajustes de los símbolos siempre a mano:
- MQL5: Ha sido agregada la conversión del parámetro de la macro en la línea y la concatenación del parámetro de la macro. A continuación viene el ejemplo en el que la concatenación de las macros permite organizar la eliminación automática de las instancias de clase.
//+------------------------------------------------------------------+ //| MacroExample | //| Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property script_show_inputs input bool InpSecond=true; #define DEFCLASS(class_name) class class_name:public CBase{public:class_name(string name):CBase(name){}}; #define TOSTR(x) #x #define AUTODEL(obj) CAutoDelete auto_##obj(obj) #define NEWOBJ(type,ptr) do { ptr=new type(TOSTR(ptr)); \ Print("Create object '",TOSTR(type)," ",TOSTR(ptr),"' by macro NEWOBJ"); } \ while(0) //+------------------------------------------------------------------+ //| La clase base es necesaria para autoeliminación de objetos | //+------------------------------------------------------------------+ class CBase { protected: string m_name; public: CBase(string name):m_name(name) { } string Name(void) const{ return(m_name); } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Clase de autoeliminación de objetos permite no seguir los | //| objetos creados. Los elimina en su destructor | //+------------------------------------------------------------------+ class CAutoDelete { CBase *m_obj; public: CAutoDelete(CBase *obj):m_obj(obj) { } ~CAutoDelete() { if(CheckPointer(m_obj)==POINTER_DYNAMIC) { Print("Delete object '",m_obj.Name(),"' by CAutoDelete class"); delete m_obj; } } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Declaramos dos clases nuevas CFoo y CBar | //+------------------------------------------------------------------+ DEFCLASS(CFoo); DEFCLASS(CBar); //+------------------------------------------------------------------+ //| La función principal del script | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { CFoo *foo; //--- creamos el objeto de la clase CFoo NEWOBJ(CFoo,foo); //--- creamos la instancia de la clase de autoeliminación del objeto CFoo foo AUTODEL(foo); //--- if(InpSecond) { CBar *bar; //--- NEWOBJ(CBar,bar); AUTODEL(bar); } //--- No hace falta eliminar foo, será eliminado automáticamente } //+------------------------------------------------------------------+
- MQL5: Ha sido agregada la propiedad OBJPROP_ANCHOR para los objetos gráficos "Bitmap" y "Bitmap Label". La propiedad determina el punto de anclaje del objeto gráfico sobre el gráfico: la esquina superior izquierda, a la izquierda en el centro, la esquina inferior izquierda, abajo en el centro, etc.
- MQL5: Ha sido agregada la lectura de la propiedad del gráfico CHART_BRING_TO_TOP (el gráfico se muestra por encima de los demás) en la función ChartGetInteger.
- MQL5: Han sido corregidos los errores de compilación y generación del operador ternario "?".
- MQL5: Ha sido corregido el error de transmisión del array estático - miembro de la clase.
- MQL5: Ha sido corregida la aplicación de la plantilla a la lista de inicialización de los miembros de la clase del constructor de plantillas.
- Signals: Han sido suavizadas considerablemente las limitaciones durante la suscripción a las Señales:
Si en el historial comercial de la Señal hay símbolos los que el suscriptor no tiene, la suscripción está permitida (antes estaba prohibida). Las acciones con las posiciones en las que el suscriptor no tiene símbolos se ignoran. En el diario se muestra el mensaje informativo:2014.08.26 16:44:29.036 '2620818': Signal - symbol GBPNZD not foundSi el suscriptor tiene posiciones y/o órdenes pendientes, se muestra el diálogo de aviso con la propuesta de cerrar/eliminarlos (como antes). Sin embargo, ahora no es una condición obligatoria para seguir trabajando con las Señales.
La sincronización con el proveedor de las Señales será realizada. Las posiciones y las órdenes que han sido abiertas no por la Señal a la que se realiza la suscripción se quedarán sin cambios. El usuario puede realizar cualquier operación con ellas.
Ahora los usuarios pueden realizar las operaciones comerciales manualmente (o a través del Asesor Experto) estando suscritos a la Señal. El Servicio de las Señales va a ignorar las posiciones y órdenes abiertas por el trader.Hay que tomar en cuenta que la colocación manual de las órdenes influye en el volumen del margen disponible en la cuenta comercial. Al abrir una posición manualmente, la carga total sobre la cuenta se aumenta en comparación con la cuenta del proveedor de las Señales.
- Signals: Ha sido agregado el mantenimiento del porcentaje del copiado de volúmenes con el punto flotante. Ha sido reducido el porcentaje del copiado de volúmenes de las Señales de 1% a 0.001%.
- Tester: Han sido corregidos los colgados del agente de simulación durante el trabajo con la red en nube MQL5 Cloud Network.
- Tester: Ha sido corregida la calculación de los swaps en puntos con los volúmenes mínimos de la posición comercial.
- MetaEditor: Ha sido corregido el funcionamiento de los atajos para los comandos "Navigate Forward" y "Navigate Backward".
- MetaViewer: Ha sido corregida la navegación por las páginas en la barra de herramientas.
- MetaViewer: Ha sido corregida la búsqueda del texto en función del idioma actual de la interfaz.
- Corregidos los errores de los crash logs.
- Ha sido actualizada la documentación.
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 1035: Constructor de estrategias de opciones y acceso a los tics
El viernes 1 de diciembre se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contendrá los cambios siguientes:
- Terminal: Continúan los trabajos de desarrollo de las posibilidades de las opciones comerciales. Añadido un constructor de estrategias de opciones. Se ha diseñado para ayudar a combinar las diferentes opciones en la cartera de inversiones, valorar el potencial y los riesgos.
El constructor es fácil de usar: el trader elige la opción de fecha de expiración y el activo base, y después elige una de las más de 30 estrategias disponibles. El constructor muestra la combinación de opciones correspondiente y calcula según estas los parámetros para la valoración los así llamados "griegos" (Greeks). En la parte inferior de la ventana, además, se puede ver el gráfico de beneficios/pérdidas, así como el gráfico según los griegos.
Como complemento a la gran cantidad de estrategias incluidas, el trader puede crear y guardar para su uso posterior sus propias estrategias.
- Terminal: Añadida la muestra del número de noticias recibidas en las últimas 24 horas.
- Terminal: Optimizada y acelerada la sicronización de los grandes volúmenes de la historia de órdenes y operaciones comerciales.
- Terminal: Corregida la inserción de varios indicadores personalizados en una subventana del gráfico.
- Terminal: Corregido el recálculo del indicador "Bill Williams Market Facilitation Index" al cambiar el periodo del gráfico.
- Terminal: Corregida la minimización de la ventana "Instrumentos".
- Terminal: Corregida la formación del informe del estado de la cuenta comercial, publicado por FTP.
- Terminal: Actualizada la traducción del interfaz a la lengua alemana
- Terminal: Añadida la traducción del interfaz a las lenguas griega y uzbeca
- MQL5: Añadida la función de trabajo con la historia de tics CopyTicks. La función permite obtener la matriz de los tics acumulados por el terminal en la sesión actual. La profundidad de los tics recibidos está limitada a los últimos 2 000.
La nueva función se amplia mediante la posibilidad de escribir robots comerciales por scalping. La función OnTick no se constituye como procesador de cada tic, sino que notifica al experto sobre los cambios en el mercado. Los cambios pueden darse en paquetes: al terminal pueden llegar varios tics al mismo tiempo, pero la función OnTick será llamada solo una vez para notificar al experto sobre el último estado del mercado. La función CopyTicks permite obtener y analizar todos los tics ingresados.
Es posible solicitar los tics según la fecha, indicando el valor from, o según la cantidad, indicando el valor count. Si no se indica ninguno de los parámetros, se transmiten todos los tics disponibles, pero no más de 2000. Igualmente, es posible solicitar los tics según su tipo, con ayuda del parámetro flags. Valores disponibles:
- COPY_TICKS_ALL - todos los tics.
- COPY_TICKS_INFO - solo los tics de información (Bid y Ask).
- COPY_TICKS_TRADE - solo los tics comerciales (Last y Volume).
- COPY_TICKS_ALL - todos los tics.
- MQL5: Añadida la posibilidad de cargar de nuevo las funciones de plantilla con la ayuda de las matrices-parámetros.
- MQL5: Añadida la posibilidad de cargar de nuevo el método en función de su carácter constante.
- MQL5: Añadida la generación del evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (en el punto de entrada OnChartEvent) al pulsar el botón derecho del ratón en el gráfico.
- MQL5: Corregido el funcionamiento del operador Switch, de darse en la condición case valores negativos.
- MQL5: Aumentada la precisión de los cálculos en las funciones ObjectGetValueByTime() y ObjectGetTimeByValue(), que permiten obtener el valor del precio para el tiempo indicado de un objeto y al contrario, el valor del tiempo para el valor del precio.
- Tester: Añadida la posibilidad de simular y optimizar los programas MQL5 comprados en la tienda MetaTrader AppStore, en los agentes de la red en la nube MQL5 Cloud Network y en los agentes a distancia.
- Tester: Corregido el cálculo de los swaps en puntos para las posiciones con un volumen inferior a 1 lote.
- Tester: Corregida la comprobación y normalización de los niveles SL-TP al abrir una posición según un instrumento comercial con el modo de ejecución "Market Execution".
- Tester: Corregido el comportamiento de la función ObjectGetValueByTime. En algunos casos el comportamiento de la función en el simulador se diferenciaba del comportamiento en el terminal.
- MetaEditor: Corregido el bloqueo de MetaEditor al depurar y analizar el rendimiento de programas bloqueados.
- MetaEditor: Añadida la traducción del interfaz a las lenguas griega y uzbeca
- Correciones de crash logs.
- Se ha actualizado la documentación.
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 1045: Nuevo WebRequest
El viernes del 16 de enero lanzaremos la nueva actualización de la plataforma MetaTrader 5. Dicha actualización va a contener las siguientes modificaciones:
- Terminal: Los trabajos preparatorios del soporte del alojamiento virtual en el terminal MetaTrader 5. El servicio del alojamiento virtual es la posibilidad de obtener el terminal en alquiler que trabaja sin interrupciones 24 horas al día, sin que tenga que salir del MetaTrader 5. Una de las particularidades principales es la selección del servidor más cercano al broker, lo que permite minimizar los retardos de la red.
Los agentes de prueba han sido pasados a trabajar sólo con los sistema de 64 bits. Esta solución se debe a la necesidad de estar al tanto del desarrollo de la industria IT. El rechazo de las tecnologías antiguas a favor de las nuevas permitirá aumentar el rendimiento de las computaciones y dará la oportunidad para el siguiente desarrollo de la computación en la nube MQL5 Cloud Network.
Cambios en los componentes de la plataforma:
- No será posible utilizar los agentes remotos y los agentes de la red MQL5 Cloud Network en los terminales de las versiones de 32 bits. En vez de la lista de estos agentes se mostrará el mensaje "Está disponible sólo en la versión de 64 bits".
- El manager de los agentes MetaTester 5 Agents Manager estará disponible sólo en la versión de 64 bits. En consecuencia, los agentes podrán ser instalados únicamente en los sistemas de 64 bits.
- Terminal: Ha sido corregida la filtración de las noticias según el idioma durante la especificación manual de la lista de idiomas en los ajustes del terminal.
- Terminal: Ha sido optimizado el trabajo con más cantidad de órdenes abiertas.
- Terminal: Ha sido acelerado el envío de las solicitudes comerciales.
- Terminal: Ha sido realizada la adaptación adicional de la interfaz para las pantallas de alta resolución- Full HD y superior.
- MQL5: Ha sido agregada la nueva forma de la función WebRequest:
int WebRequest (string method, string url,string headers,int timeout, const char &data[], int data_size,char &result[], string &result_headers)Esta función permite formar explicitamente el contenido de la cabecera de la consulta HTTP proporcionando el mecanismo de interacción más flexible con diferentes servicios Web.
- MQL5: Han sido agregadas las nuevas propiedades de la cuenta comercial. Las propiedades están disponibles a través de la función AccountInfoDouble.
- ACCOUNT_MARGIN_INITIAL - el margen inicial actual de la cuenta.
- ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE - el margen actual de soporte de la cuenta.
- ACCOUNT_ASSETS - fondos activos en la cuenta.
- ACCOUNT_LIABILITIES - obligaciones actuales en la cuenta.
- ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED - comisión actual bloqueada de la cuenta.
- MQL5: Han sido agregadas las nuevas propiedades del instrumento financiero:
- SYMBOL_OPTION_STRIKE - precio strike del contrato de opciones. La propiedad se recibe a través de la función SymbolInfoDouble.
- SYMBOL_BASIS - nombre del activo base del instrumento financiero. La propiedad se recibe a través de la función SymbolInfoString.
- SYMBOL_OPTION_MODE - tipo de la opción cuyo valor se establece a través de la enumeración ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE.
- SYMBOL_OPTION_RIGHT - derecho de la opción cuyo valor se establece a través de la enumeración ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT. La propiedad se recibe a través de la función SymbolInfoInteger.
- SYMBOL_OPTION_STRIKE - precio strike del contrato de opciones. La propiedad se recibe a través de la función SymbolInfoDouble.
- MQL5: Ha sido agregada la función SymbolInfoMarginRate que se encarga de obtener el valor del coeficiente de recobro del margen inicial y de soporte en función del tipo y dirección de la orden comercial.
- MQL5: Ha sido corregido el trabajo de la función ChartIndicatorName en el Probador de Estrategias.
- MQL5: Has sido corregido el error de la compilación de las macros que contienen la inserción del nombre a través de ##.
- MQL5: Ha sido corregido el error del signo del fin del archivo al abrir nuevo archivo.
- Corregidos los errores de los crash logs.
- Ha sido actualizada la documentación.
Actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 1075: Alquiler de productos en el Mercado.
El viernes 6 de febrero se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contendrá los cambios siguientes:
- Market: Ahora, en el Mercado MetaTrader es posible alquilar productos por un plazo de 1, 3, 6 o 12 meses. Esto da una ventaja indiscutible tanto a los desarrolladores, como a los compradores. Los autores podrá aumentar significativamente la confianza de los usuarios hacia sus productos, dándoles la posibilidad de comprobar en todas sus facetas el funcionamiento, por una pequeña suma. Para los compradores, el alquiler es una posibilidad más de convencerse de la elección correcta del programa. A diferencia de la demo versión, los productos alquilados no tienen ninguna limitación en su funcionamiento, excepto el periodo de actividad.
Cualquier desarrollador en el Mercado puede elegir si va a estar disponible su producto para el alquiler y cuál va a ser el precio de dicho alquiler.
Si el desarrollador lo desea, puede no permitir la disponibilidad de su producto para el alquiler, vendiendo así solo licencias completas, sin limitación en lo que respecta al periodo de funcionamiento.
Si se permite el alquiler de un producto, en su página se mostrarán las posibilidades disponibles: periodos y precio. Pulse "Alquilar" y elija el periodo de alquiler.
Tras finalizar el periodo, se podrá, o bien prolongar dicho periodo, o bien adquirir la versión sin restricciones del producto.
- Terminal: Se han corregido los errores en el cálculo y la gestión de los ajustes del indicador técnico incorporado "Gator Oscillator".
- Terminal: Se ha mejorado el escaneo de los puntos de conexión al servidor comercial.
- Terminal: Corregidos los errores al trabajar con LiveUpdate, que aparecían en ciertos casos.
- MQL5: En la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_STRING se ha añadido la propiedad del canal SIGNAL_BASE_CURRENCY - la divisa del depósito del suministrador de la señal. Se puede obtener la propiedad mediante la función SignalBaseGetString.
- MQL5: Corregidos los errores de compilación al determianr los derechos de acceso a los miembros de la clase parental al tener lugar la herencia.
- MQL5: Corregido el error de compilación al sobrecargarse los métodos de clase según la constancia los parámetros.
- Correciones de crash logs.
- Se ha actualizado la documentación.
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 1085
La actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 1085 está publicada. Esta actualización contiene las siguientes modificaciones:
- Terminal: El Servicio Virtual Hosting ya está disponible. Ahora se puede alquilar el servidor virtual para su cuenta comercial directamente desde el terminal de cliente. Ahora resulta mucho más fácil asegurar la conexión sin fallos con el servidor de trading y garantizar la alimentación interrumpida del ordenador para el trabajo de los Asesores Expertos y el copiado de las señales. Del hosting de los servidores virtuales se encargan las empresas asociadas a MetaQuotes Software Corp.
Asignación del servidor virtual
Para obtener el terminal en el servidor virtual, conéctese usando la cuenta de trading necesaria y ejecute el comando «Registrar servidor virtual» en el menú contextual.
Aparecerá el cuadro de diálogo «Asistente para el hosting virtual» en el que se muestra cómo funciona la red del hosting virtual. El proceso del registro de un servidor virtual se compone de tres pasos durante los cuales le ayudarán con los preparativos para la migración y propondrán a elegir el servidor virtual más cercano con el retardo mínimo de la red al servidor de trading de su broker.
Usted puede usar 24 horas del hosting gratuito que se conceden a cada usuario registrado en MQL5.community, o bien, eligir una de las tarifas disponibles. En la última fase necesita elegir uno de los modos de migración de datos que depende del propósito que persigue:
- la migración completa va a ser necesaria si desea iniciar en el terminal los EAs/indicadores y el copiado de las operaciones de suscripción simultáneamente;
- sólo los EAs e indicadores si no necesita la suscripción a las señales;
- sólo el copiado de las operaciones de la suscripción. En este caso se pasan sólo los ajustes del copiado de la Señal, sin pasar los gráficos ni programas.
Después de seleccionar el modo de la migración, puede iniciar enseguida el servidor virtual usando el botón «Migrar ahora mismo», o hacerlo más tarde en cualquier momento que quiera.
Preparación para la migración
Antes de iniciar el terminal virtual, hay que preparar el entorno activo para él: los gráficos, indicadores y EAs iniciados, parámetros del copiado de las operaciones de la suscripción y los ajustes del terminal.
- Gráficos y Observación del Mercado — con el fin de minimizar el tráfico, oculte en la Observación del Mercado todos los instrumentos financieros innecesarios para el trabajo. Cierre todos los gráficos innecesarios. En los ajustes del terminal ponga el valor necesario «Máx. de barras en la ventana», después de eso hay que reiniciar el terminal.
- Indicadores y Asesores Expertos — coloque en los gráficos todos los EAs e indicadores que necesita. Los productos que han sido comprados en el Market y están iniciados en el gráfico también se traspasan durante la migración. Además, estos productos conservan su completa funcionalidad sin gastar las licencias para su activación. Todos los parámetros externos de los EAs e indicadores tienen que ser correctos.
- E-mail, FTP y Señales — si el EA tiene que enviar los mensajes de correo, cargar los datos vía FTP o copiar las operaciones por la suscripción, hay que especificar todos los parámetros necesarios. No olvide poner correctamente el login y la contraseña de su cuenta en MQL5.community en la pestaña Comunidad. Es necesario para poder copiar las señales.
- Permiso para el trading y copiado de señales — el trading automático siempre está permitido en el terminal virtual. Para trabajar con las señales, hay que establecer los parámetros de copiado en la sección Señales.
- Peticiones WebRequest — si el programa que se utiliza en el terminal virtual usa la función WebRequest() para enviar las peticiones HTTP, hay que poner el permiso e indicar todas las URL de confianza en la sección Asesores Expertos.
Migración
La migración es el proceso de transferencia del entorno activo corriente desde el terminal del cliente al terminal virtual.
La migración se realiza durante cada sincronización del terminal del cliente. La sincronización funciona siempre hacia un lado, es decir, el entorno del terminal del cliente se mueve al terminal virtual y nunca viceversa. Podemos controlar el estado del terminal virtual solicitando los logs del terminal y de los EAs, así como a través de los datos del monitoreo del servidor virtual.
Para realizar la sincronización, abra el menú contextual de la cuenta y elija el tipo de la migración.
De esta manera, Usted puede cambiar en cualquier momento el número de los gráficos y la lista de los símbolos, el conjunto de programas iniciados y sus parámetros de entrada, los ajustes del terminal y la suscripción a las Señales.
Durante la ejecución de la migración, toda la información queda registrada en el log del terminal del cliente.
Una vez finalizada la sincronización, abra el diario principal del terminal virtual para ver las acciones realizadas.
Trabajo con el terminal virtual
Usted puede controlar fácilmente el estado del servidor virtual alquilado también desde el terminal del cliente. Ejecute el comando «Detalles» en el menú contextual.
La información se muestra en cuatro pestañas:
Para más información lea el artículo «Preparación de la cuenta de trading para la migración al hosting virtual» y las «Reglas del Uso del Servicio Hosting Virtual».
- Details - los datos sobre el servidor virtual y el entorno del terminal activo.
- CPU Usage - el gráfico del uso de CPU en %.
- Memory Usage - el gráfico del uso de la memoria operativa en Mb.
- Hard Disk Usage - el gráfico del uso del disco duro en Mb.
- Market: Ahora en MetaTrader Market se puede alquilar los productos por un plazo de 1, 3, 6 o 12 meses. Esto ofrece unas ventajas indiscutibles tanto para los programadores, como para los compradores. Los autores pueden aumentar considerablemente la confianza de los usuarios hacia sus productos ofreciéndoles la posibilidad de probar el trabajo hecho por un precio moderado. Para los compradores el alquiler supone una oportunidad más de asegurarse de la elección correcta del programa. A diferencia de una versión demo, los productos alquilados no tienen ninguna limitación en cuanto a las prestaciones funcionales a excepción del plazo de vigencia.
En el Market cualquier programador puede elegir si va a ofrecer su producto en alquiler y cuál será su coste.
Según el deseo del programador, es libre de no ofrecer sus productos en alquiler, puede simplemente vender las licencias completas sin el límite del plazo de vigencia.
Si el producto puede alquilarse, en su página se muestran las posibles opciones del alquiler: los plazos y el precio. Haga clic en «Alquilar» y seleccione el plazo.
Una vez expirado el plazo, se puede prolongar el alquiler o comprar la versión completa.
- Terminal: Ahora cuando guardamos la captura del gráfico usando la opción «Guardar como...», así como mediante MQL5 usando la función Screenshot(), en la imagen no se coloca el derecho del autor "MetaTrader 5, @ 2001-2015 MetaQuotes-Software Corp." Eso facilitará la distribución de las capturas de pantalla.
- Terminal: Corregidos los errores en el cálculo y control de los ajustes del indicador técnico built-in Gator Oscillator.
- Terminal: Mejorado el escaneo de los puntos de conexión al servidor comercial.
- Terminal: Corregidos los errores durante el trabajo con LiveUpdate que aparecían en algunas ocasiones.
- MQL5: En la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_STRING ha sido agregada la propiedad de la señal SIGNAL_BASE_CURRENCY - divisa del depósito del proveedor de la señal. Esta propiedad se obtiene mediante el uso de la función SignalBaseGetString.
- MQL5: Corregidos los errores de compilación cuando se determinan los derechos de acceso a los miembros de la clase base durante la herencia.
- MQL5: Corregido el error de compilación durante la sobrecarga de los métodos de la clase por constancia de parámetros.
- Tester: Optimizado el trabajo de los agentes de la red de cálculos en nube MQL5 Cloud Network. Ahora los agentes no gastan tiempo en así llamado «precalentamiento» - conexión a los servidores de la red en nube que distribuyen las tareas. Ahora los agentes permanecen constantemente preparados para recibir y ejecutar tareas. Eso permite acelerar el tiempo de optimización vía MQL5 Cloud Network.
- Tester: Mejorada la presentación de los agentes locales, remotos y de nube en el Probador de Estrategias.
- Corregidos los errores de los crash logs.
- Ha sido actualizada la documentación.
MetaTrader 5 Android build 1052
La nueva versión del terminal móvil MetaTrader 5 para Android ya está disponible en Google Play. Han sido corregidos algunos errores y ha sido mejorada la estabilidad de su funcionamiento. Planeamos añadir en la próximas versiones los objetos analíticos y el messanger.
Para descargar la aplicación, siga el enlace: https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/android&hl=ru
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 1100: Aceleración de la simulación y de la optimización de los expertos
El viernes 20 de marzo se publicará la actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contendrá los cambios siguientes:
- Tester: En el gestor de agentes se ha añadido la muestra del estado de la conexión a MQL5 Cloud Network. Tras instalar los agentes, los usuarios podrán comprobar fácilmente que pueden recibir tareas de la red de cálculos en la nube.
- Tester: Ejecutada una serie de mejoras y correcciones en el funcionamiento del simulador de estrategias. Se han reducido significativamente las pérdidas de tiempo en las operaciones preparatorias intermedias, así como en los retrasos de la red. Aceleración de la simulación y de la optimización en todos los modos: al trabajar con los agentes locales, con la granja de agentes en la red local y al usar MQL5 Cloud Network.
- Terminal: Añadida la muestra de los correos no leídos en la pestaña "Correo" en la ventana "Instrumentos".
- Terminal: En la ventana "Navegador" se ha añadido la muestra de una lista de los expertos iniciados para la cuenta comercial activa. Para cada asesor se indica el gráfico en el que ha sido iniciado. Igualmente se indica con un icono si el asesor tiene permitido el comercio automático.
Con ayuda de los comendos del menú de cliente se le puede permitir o prohibir a un asesor concreto el comercio automático, se lo puede eliminar del gráfico o ver sus propiedades.
- Terminal: Aumentada la precisión del algoritmo de determinación de los puntos disponibles para la conexión al servidor comercial.
- Terminal:Corregido el error que provocaba en algunos casos que se limpiara la base de cuentas de cliente al reinstalar un terminal encima del ya disponible.
- Terminal: Se han continuado los trabajos de adaptación del interfaz al funcionamiento de las pantallas de alta defición (4K).
- Market: Corregidos los errores de actualización del saldo de la cuenta MQL5 tras la compra o el alquiler de un producto.
- Virtual Hosting: Corregidos los errores de migración de los indicadores personalizados al entorno del hosting virtual.
- Virtual Hosting: Corregido el error de actualización del estatus de hosting virtual en la ventana "Navegador".
- MQL5: Corregidos los errores que impedían en ciertos en casos la optimización de los expertos en MQL5 Cloud Network.
- MQL5: Corregida la llamada de OnDeinit al eliminar el experto con ayuda de la función ExpertRemove durante la simulación. Antes, en las condiciones descritas, el evento OnDeinit no era llamado.
- MQL5: Corregidos los errores durante el trabajo con los recursos en las biliotecas EX5.
- MQL5: Corregidos los errores al analizar los macros.
- Correciones de crash logs.
- Se ha actualizado la documentación.
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1150: Compras sencillas en el Market, depuración a base del historial y la fuente de operaciones
El viernes del 22 de mayo de 2015 lanzaremos la nueva actualización de la plataforma MetaTrader 5. Esta actualización contiene las siguientes modificaciones:
MetaTrader 5 Client Terminal build 1150
- Market: Presentamos el nuevo mecanismo de compras “directamente”. Ahora es aún mucho más fácil comprar un robot comercial en el Market, y para eso ni siquiera necesita tener una cuenta en MQL5.community.
Compra con un paso
Para realizar la compra, no hace falta entrar en MQL5.community y hacer depósito en la cuenta. Ahora puede pagar por el producto elegido utilizando uno de los sistemas de pago directamente dentro de la plataforma. Para que Usted tenga siempre un historial de compras en el Market transparente y claro, en vez de buscarlas en diferentes sistemas de pago, el importe necesario primero va a depositarse en su cuenta MQL5.community, y luego este importe se descontará de su cuenta en concepto del pago por el producto seleccionado.
De esta manera, Usted siempre podrá ver sus pagos a través de su perfil en MQL5.community.
Compra sin registrarse
Ahora Usted puede realizar sus compras en el Market sin tener una cuenta abierta en MQL5.community. Simplemente haga clic en “Comprar” y pague su producto a través de uno de los sistemas de pago disponibles.
Después de pulsar este botón, será redirigido a la página del sistema de pago seleccionado donde podrá finalizar su compra.
Le recomendamos insistentemente que abra una cuenta en MQL5.community, y su compra será vinculada automáticamente a ella. Así podrá actualizar el producto e instalarlo en otros ordenadores.
- Editor: Ha sido añadida la posibilidad de depurar los Asesores Expertos (EAs) e indicadores basándose en los datos históricos. Antes el proceso de depuración se realizaba sólo a base de los gráficos que se actualizaban en tiempo real.
Ahora Usted puede comprobar el funcionamiento del programa en una parte del historial que le interesa. La depuración se realiza en el modo de simulación visual en el Probador de Estrategias. El programa se inicia en el gráfico que se construye según la secuencia de los ticks modelada en el Probador de Estrategias.
Establezca los parámetros necesarios para la depuración en los ajustes de MetaEditor: símbolo, marco temporal, intervalo, modos de ejecución y generación de ticks, depósito inicial y apalancamiento. La simulación visual será iniciada precisamente con estos parámetros.
Coloque los puntos de interrupción en el código del programa y luego inicie la depuración a base de datos históricos.
Después de eso, se iniciará las simulación visual y se empezará el proceso de depuración.
- Hosting: En el trabajo del “Hosting virtual” han sido agregadas muchas mejoras y correcciones.
La mayor parte de modificaciones se refieren al trabajo en Wine en los ordenadores con sistemas operativos Linux y Mac OS. Ahora el servidor virtual se selecciona exitosamente y Usted puede trabajar con él en modo normal: realizar la migración, controlar el consumo de recursos y ver los logs.
El trabajo con el diario también se ha cambiado. Si se solicita una cantidad de entradas demasiado grande, se carga sólo una parte de las primeras entradas para el período especificado. Eso previene la reducción del rendimiento si los logs son demasiado grandes. Ahora, para cargar las entradas más antiguas, ya no hace falta cambiar las fechas de la solicitud, sólo hay que seleccionar la última fila en la ventana y pulsar la tecla PgDn.
- Terminal: Ha sido añadido el soporte de un tipo especial de los instrumentos no tradeables que pueden ser utilizados como los activos que cubren las posiciones abiertas de otros instrumentos financieros. Por ejemplo, el trader puede tener en su depósito un determinado volumen de oro en modo físico y utilizarlo como fianza para las posiciones abiertas.
Estos activos se visualizan en forma de posiciones abiertas y su coste se determina según la siguiente fórmula: Contract size * Lots * Market Price * Liquidity Rate, donde:
- Contract size - tamaño del contrato
- Lots - volumen en lotes
- Market Price - precio actual en el mercado del instrumento
- Liquidity Rate - coeficiente de liquidez (una parte del coste del activo que el broker permite usar para la fianza)
Los activos (Assets) se suman a fondos propios (Equity) y aumentan el tamaño del margen libre (Free Margin), lo que permite aumentar los volúmenes de las operaciones comerciales realizadas en la cuenta.
De esta manera, ha surgido la posibilidad de crear las cuentas con diferentes tipos de cobertura.
En el ejemplo de arriba el trader tiene 1 onza de oro que según el precio actual del mercado vale 1 210,56 USD. Este valor se suma a los fondos propios y al margen libre. De esta manera, el trader puede seguir operando incluso con el balance cero.
- Terminal: Nueva Profundidad del Mercado (DOM) con el gráfico de ticks y visualización de la fuente de operaciones Time&Sales en el gráfico.
Ahora en la DOM para los instrumentos bursátiles, para los que se transmiten los precios reales de las operaciones, se muestra el gráfico de ticks. En este gráfico se muestran todas las transacciones concertadas en la bolsa:
- Círculos rojos - operaciones de venta
- Círculos azules - operaciones de compra
- Círculos verdes - la dirección de la operación no está determinada. Se utiliza cuando la bolsa no transmite la dirección de las operaciones. En este caso, la dirección se determina según el precio de la operación respecto a los precios Ask y Bid. La compra - si la operación se ha realizado por el precio Ask o mayor, la venta - si se ha realizado por el precio Bid o menor. La dirección se considera indeterminada si el precio de la operación se encuentra entre Bid y Ask.
Cuanto más grande sea el tamaño del círculo, mayor será el volumen de la operación realizada. Además, los volúmenes de las operaciones se muestran en forma del histograma debajo del gráfico de ticks.
Arriba y abajo se muestran los volúmenes totales de las ofertas de compra y de venta.
- Terminal: En el cuadro de la selección de los símbolos ha sido agregada la columna en la que se muestra la fecha de expiración del instrumento financiero, así como la opción para ocultar los símbolos expirados. Además, ha sido agregado el reemplazo de los contratos vencidos por los actuales.
Para una visualización más compacta, en la lista se ocultan todos los instrumentos con el plazo de vigencia expirado. Es muy cómodo para el trabajo en el mercado rápido. El instrumento no actual se considera el instrumento con el plazo de vigencia expirado que se determina según el parámetro “Último día de invocación”. Esta fecha se indica en la lista de los símbolos en la columna “Expiración”. Para ver todos los símbolos, active la opción “Mostrar contratos expirados”.
Por razones de conveniencia, las lista de los símbolos se ordena automáticamente:
- primero van los instrumentos sin fecha de expiración
- luego, con fecha de expiración empezando con la fecha más reciente
- luego, los símbolos expirados empezando con el último símbolo expirado
- les siguen los símbolos según el orden alfabético
Para el reemplazo automático de los símbolos expirados por los actuales, en la ventana “Observación del Mercado” se utiliza la opción “Autoeliminación de los expirados”, en el menú contextual.
Cuando el terminal se reinicia, los símbolos con el plazo expirado se ocultan, en vez de ellos aparecen los más actuales. Por ejemplo, el contrato de futuros expirado LKOH 3.15 será reemplazado por el siguiente contrato del mismo activo base LKOH 6.15.
Además, ocurre también el reemplazo de los símbolos en los gráficos abiertos (pero sólo si no tienen EAs en funcionamiento).
- Terminal: Ha sido corregida la actualización de los estados de los botones de trading en la DOM dependiendo de la presencia/ausencia de la posición y permiso para abrir sólo posiciones largas. Si no hay posiciones, el botón Close se pone inactivo. Si la apertura de posiciones cortas está prohibida, el botón Sell se pone inactivo.
- Terminal: Siguen los trabajos de adoptación de la interfaz para el trabajo en las pantallas de alta resolución (4K).
- Terminal: Han sido corregidos los errores durante la comprobación del volumen de la posición que se cierra en el modo Request Execution, cuando el volumen de la operación es menor que el permitido.
- Terminal: Ha sido corregido el error que provocaba, en algunas ocasiones, el arranque de varios ejemplares del terminal desde la misma carpeta.
- Terminal: Ha sido agregado el soporte y filtración automática del calendario de eventos económicos en viarios idiomas. La filtración se realiza según el idioma de la interfaz del terminal.
- Terminal: En el visor del Diario ha sido agregada la posibilidad de la búsqueda en las entradas visualizadas del Diario.
La búsqueda de una palabra/frase se realiza sólo en las entradas visualizadas.
- Terminal: El terminal ha sido traducido al tai.
- Terminal: La traducción del terminal al hindú ha sido actualizada.
- MQL5: Ha sido agregada la nueva función GetMicrosecondCount - devuelve la cantidad de microsegundos transcurridos desde el momento del comienzo de trabajo del programa MQL5:
ulong GetMicrosecondCount();Se puede utilizar esta función para el perfilaje adicional de la ejecución del programa y detección de “cuellos de botella”.
- MQL5: En la enumeración ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER ha sido agregada la propiedad CL_BUFFER_SIZE que devuelve el tamaño real del búfer OpenCL en bytes. Se puede obtener esta propiedad mediante la función CLGetInfoInteger.
- MQL5: Ha sido modificado el aviso sobre los errores en la función WebRequest. En caso del error del uso de la función, el array result va a contener la descripción del error.
- MQL5: Ha sido corregida una serie de errores durante la compilación de las macro.
- MQL5: Las funciones de ordenación y búsqueda en el array ArraySort, ArrayBsearch, ArrayMinimum y ArrayMaximum ahora trabajan con los arrays multidimensionales. La ordenación y la búsqueda se realiza sólo por el primer (cero) índice del array. Antes estas funciones trabajaban sólo con los arrays unidimensionales.
- Tester: Ha sido introducida una serie de correcciones y mejoras en el funcionamiento de la simulación visual. Ahora la regulación de la velocidad del testeo a través de la barra de herramientas es más suave.
- Han sido corregidos los errores según los crash logs.
- Ha sido actualizada la documentación.
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1200:
obtención de la historia de tics y pago directo de los serviciosEl viernes 23 de octubre de 2015 se publicará la actualización de la
plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes
cambios:
- Terminal: Añadido el trabajo con la
historia de tics a la observación del mercado. Si antes el gráfico de
tics solo mostraba la historia acumulada en el terminal durante el
funcionamiento del mismo, ahora está disponible el acceso a la historia
de tics completa en el servidor comercial. Desactive el auto scroll y
comience a desplazarse por el gráfico de tics hacia atrás hasta aspectos
pasados, con ayuda del ratón, para cargar desde el servidor comercial
la historia que falte, igual que se hace con los gráficos de precio
habituales. El nuevo funcional será útil para los traders que quieran
conseguir gráficos de cambio de precio detallados al máximo.
Para obtener automáticamente una historia de tics más profunda, use la función CopyTicks(), su funcionamiento ha sido modificado de tal forma que solicite y cargue la historia que falta, en caso de que esta se encuentre disponible en el servidor comercial.
- Hosting y Signals: Ahora el
hosting virtual y la suscripción a las señales comerciales se pueden
pagar directamente a través de los sistemas de pago.
Para pagar el hosting no es obligatorio entrar en MQL5.community y recargar saldo. Ahora usted puede pagar sin más el servicio en uno de los sistemas de pago, directamente en la plataforma.
Elija el sistema que necesite y realice el pago:
De una forma igualmente directa, puede usted formalizar una suscripción de pago a señales comerciales directamente desde el terminal, solo tiene que elegir un sistema de pago cómodo para usted.
La suma necesaria será transferida al principio a su cuenta MQL5.community, y desde allí se efectuará el pago. De esta forma, usted siempre podrá disponer de una historia transparente de hostings alquilados y suscripciones a las señales, pudiendo ver, además, todos sus pagos por los servicios de MQL5.community.
- MQL5:
Activado un nuevo compilador de optimización. La velocidad de ejecución
de programas en las plataformas de 64 bits se ha multiplicado por 5.
Los programas de MQL5 deben ser compilados de nuevo en la última versión de MetaEditor.
- Terminal:
Añadido un icono de activación/desactivación rápida de la profundidad
de mercado, se encuentra junto al panel "Comercio con un click". También
podrá usar la nueva combinación de teclas de acceso rápido Alt+B,
que funciona, no solo en el propio gráfico, sino también en la ventana
Market Watch, en este caso, se abre la profundidad de mercado del
símbolo que haya sido destacado en la Observación del mercado.
- Terminal:
Las características de la computadora y el sistema operativo se guardan
ahora en el registro al inicio del terminal de cliente. Ejemplo:
2015.10.14 14:48:18.486 Data Folder: C:\Program Files\MetaTrader 5 2015.10.14 14:48:18.486 Windows 7 Professional (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 8 x Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, RAM: 8116 / 12277 Mb, HDD: 534262 / 753865 Mb, GMT+03:00 2015.10.14 14:48:18.486 MetaTrader 5 build 1190 started (MetaQuotes Software Corp.)
- Terminal: Mejorado el trabajo con los símbolos en la "Observación del mercado" (Market Watch):
- Añadida la muestra del número de símbolos en Market Watch y de la cantidad total de símbolos disponibles en el servidor comercial
- Añadida la línea de adición de un nuevo símbolo con la lista de selección inteligente
- La
búsqueda en la línea de símbolo nuevo se realiza, no solo por el nombre
del símbolo, sino también por su descripción y nombre internacional.
- Terminal: Añadido el soporte de calendario de eventos económicos en varias lenguas.
- Terminal: Añadidos los iconos de los pictogramas de los países que faltaban en el calendario económico.
- Terminal: Añadidas las teclas de acceso rápido para abrir la ventana de gestión de los símbolos en la Observación de mercado - Ctrl+U.
- Terminal: Corregida la puesta en orden de las ventanas abiertas de los gráficos con los comandos en el menú "Window".
- Terminal: Corregido el error cuando el terminal en ciertos casos no podía encontrar el archivo de certificado al usar la autenticación ampliada.
- Terminal: Corregido el error que provocaba en ciertos casos un bucle en la sincronización de la historia de precios.
- Terminal: Corregido el error que causaba el inicio de los niveles StopLoss/TakeProfit de una posición anteriormente abierta al aumentar su volumen, si se comerciaba con el instrumento en el modo Request Execution.
- Terminal: En la profundidad de mercado se ha corregido la comprobación de la posibilidad de emitir una orden de compra en caso de que hubiese una posición larga de los instrumentos con el modo de comercio "Long only".
- Terminal: Corregido el funcionamiento de la función Trailing Stop. En ciertos casos raros, un Stop Loss protector para una posición abierta podía moverse incorrectamente.
- Terminal: Se han continuado los trabajos de adaptación del interfaz al funcionamiento de las pantallas de alta defición (4K).
- Terminal: Corregido el error que provocaba la descarga de los datos históricos como no utilizados, a pesar de las solicitudes reiteradas a los datos por parte de los programas MQL5.
- Terminal: Corregida la representación de una serie de elementos del interfaz de usuario al trabajar con Windows 10.
- Terminal: Actualizadas las traducciones del interfaz de usuario.
- Market: Revisado y optimizado el funcionamiento con la base de productos MQL5 Market.
- Market: Añadida la prohibición de compra sin cuenta MQL5.community al usar el terminal en el entorno de la máquina virtual. Ahora para comprar es necesario indicar la cuenta en MQL5.community en los ajustes del terminal: Servicio - Ajustes - Comunidad.
- Market: Añadida la compra directa de productos con ayuda del sistema de pago UnionPay.
- Market: Añadido el historial ampliado al comprar productos en MQL5 Market.
- Hosting: Añadida la gestión del hosting virtual (excepto la migración) al trabajar con la versión de 32 bits del terminal de cliente.
- Hosting:
Corregida la migración de los ajustes de la exportación de FTP al
hosting virtual, independientemente del permiso de publicación vía FTP.
- MQL5: Ampliado el formato de la estructura MqlTick. En esta, ahora se transmite la hora de llegada del tic en milisegundos, así como las banderas que permiten determinar qué parámetro del tic ha cambiado precisamente.
struct MqlTick { datetime time; // Hora de la última actualización de los precios double bid; // Precio Bid actual double ask; // Precio Ask actual double last; // Precio actual de la última transacción (Last) ulong volume; // Volumen para el precio Last actual long time_msc; // Hora de la última actualización de los precios en milisegundos uint flags; // Banderas de los tics };Todos los parámetros de cada tic siempre se llenan, independientemente de si han cambiado los datos en comparación con el tic anterior. Esto permite tener siempre el estado actual de los precios en cualquier momento, sin buscar los valores anteriores en la historia de tics. Por ejemplo, con el tic solo ha podido cambiar el precio bid, pero en la estructura, aparte del nuevo precio, se mostrarán también todos los demás parámetros: el precio anterior ask, el volumen, etcétera. Para saber qué datos precisamente han cambiado con el tic actual, analice sus banderas:
- TICK_FLAG_BID - el tic ha cambiado el precio bid
- TICK_FLAG_ASK - el tic ha cambiado el precio ask
- TICK_FLAG_LAST - el tic ha cambiado el precio de la última transacción
- TICK_FLAG_VOLUME - el tic ha cambiado el volumen
- TICK_FLAG_BUY - el tic ha aparecido como resultado de una transacción de compra
- TICK_FLAG_SELL - el tic ha aparecido como resultado de una transacción de venta
La estructura MqlTick se usa en dos métodos:
- CopyTicks - el método no proporciona soporte al viejo formato de estructura. Los archivos EX5 compilados anteriormente, que usan el antiguo formato de tic, al llamar la función CopyTicks retornarán el error 4006 (ERR_MQL_INVALID_ARRAY).
- SymbolInfoTick - el método proporciona soporte tanto al viejo formato de estructura, como al nuevo.
- MQL5:
Añadidas las plantillas de clases que permiten crear clases
parametrizadas como en C++. Esto permitirá lograr una mayor abstracción y
usar el mismo código para trabajar de una manera uniforme con objetos
de diferentes clases. Ejemplo de uso:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TemplTest.mq5 | //| Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Anunciamos la plantilla de clase | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename T> class TArray { protected: T m_data[]; public: bool Append(T item) { int new_size=ArraySize(m_data)+1; int reserve =(new_size/2+15)&~15; //--- if(ArrayResize(m_data,new_size,reserve)!=new_size) return(false); //--- m_data[new_size-1]=item; return(true); } T operator[](int index) { static T invalid_index; //--- if(index<0 || index>=ArraySize(m_data)) return(invalid_index); //--- return(m_data[index]); } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| La plantilla de clase de la matriz de indicadores, | //| en el destructor elimina aquellos objetos a los que se referían | //| los indicadores guardados en la matriz. | //| Preste atención a la herencia de la clase de plantilla TArray | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename T> class TArrayPtr : public TArray<T *> { public: void ~TArrayPtr() { for(int n=0,count=ArraySize(m_data);n<count;n++) if(CheckPointer(m_data[n])==POINTER_DYNAMIC) delete m_data[n]; } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Anunciamos la clase, los indicadores a sus objetos | //| los guardaremos en la matriz | //+------------------------------------------------------------------+ class CFoo { int m_x; public: CFoo(int x):m_x(x) { } int X(void) const { return(m_x); } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ TArray<int> ExtIntArray; // instanciamos la plantilla TArray (especializamos la plantilla TArray con el tipo int) TArray<double> ExtDblArray; // instanciamos la plantilla TArray (especializamos la plantilla TArray con el tipo double) TArrayPtr<CFoo> ExtPtrArray; // instanciamos la plantilla TArrayPtr (especializamos la plantilla TArrayPtr con el tipo CFoo) //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- llenamos las matrices con datos for(int i=0;i<10;i++) { int integer=i+10; ExtIntArray.Append(integer); double dbl=i+20.0; ExtDblArray.Append(dbl); CFoo *ptr=new CFoo(i+30); ExtPtrArray.Append(ptr); } //--- generamos el contenido de las matrices string str="Int:"; for(int i=0;i<10;i++) str+=" "+(string)ExtIntArray[i]; Print(str); str="Dbl:"; for(int i=0;i<10;i++) str+=" "+DoubleToString(ExtDblArray[i],1); Print(str); str="Ptr:"; for(int i=0;i<10;i++) str+=" "+(string)ExtPtrArray[i].X(); Print(str); //--- no es necesario eliminar los objetos CFoo creados a través de new, se eliminan en el destructor del objeto TArrayPtr<CFoo> }Resultado de la ejecución:TemplTest (EURUSD,H1) Int: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TemplTest (EURUSD,H1) Dbl: 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0
TemplTest (EURUSD,H1) Ptr: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
- MQL5: Añadidas las nuevas operaciones * y & - respectivamente, para obtener la variable según el enlace y para obtener el enlace a la variable.
- MQL5: Añadida la forma sobrecargada de la función ObjectsDeleteAll - borra todos los objetos del tipo indicado, según el prefijo del nombre en la subventana del gráfico.
int ObjectsDeleteAll( long chart_id, // indentificador del gráfico const string prefix, // prefijo del nombre del objeto int sub_window=-1, // índice de la ventana int object_type=-1 // tipo del objeto a eliminar );
- MQL5: Corregido el funcionamiento de la función ObjectGetValueByTime. Antes, en ciertos casos (por ejemplo, para la línea de tendencia horizontal) se retornaba de foma incorrecta el valor del precio según la hora en el gráfico.
- MQL5: Corregido el
funcionamiento de las funciones Copy* en ausencia de datos históricos en
el servidor. Antes, en ausencia de datos en el servidor, la llamada de
estas funciones provocaba un retraso de 30-50 segundos a la hora de
recuperar el control.
- MQL5: Realizada una serie de correcciones en la biblioteca estándar MQL5.
- MQL5: La documentación sobre la Biblioteca estándar se ha traducido al alemán, francés, chino, turco, español y portugués.
- MQL5: Añadida la documentación MQL5 en japonés.
- Tester:
Ahora elegir un programa para iniciar en el simulador de estrategias es
basntante más fácil. La lista se muestra en forma de árbol, de acuerdo
con los catálogos en los que se encuentran los asesores e indicadores.
- Tester: La representación de ciertos indicadores durante el testado visual se ha adecuado al terminal de cliente.
- Tester: Corregido el error de establecimiento del apalancamiento y del marco temporal del gráfico durante la depuración de programas MQL5 a através del simulador de estrategias.
- Tester: Corregida la depuración de los indicadores al simular sobre datos históricos.
- Correciones de crash logs.
- Se ha actualizado la documentación.
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1210: Mejoras de la Profundidad del Mercado y correcciones generales
El viernes del 30 de septiembre de 2015 lanzaremos la nueva actualización de la plataforma MetaTrader 5. Esta actualización contiene las siguientes modificaciones:
- Terminal: Ha sido añadida la posibilidad de colocar las órdenes limitadas peores del mercado en la Profundidad del Mercado. Esto permite conseguir la ejecución garantizada de la orden por el precio especificado en los mercados bursátiles.
Si arrastra una orden limitada por el límite de las peticiones de compra y venta, ésta se cambiará por una orden Stop (Buy Limit se cambia por Buy Stop, Sell Limit se cambia por Sell Stop). Para que la orden limitada no se cambie por una orden Stop, mantenga pulsada la tecla Crtl durante el arrastre.
- Terminal: En los ajustes del gráfico ha sido añadida la opción “Mostrar botones del trading rápido”. Esta opción permite ocultar los botones de la llamada del panel de trading rápido y de la Profundidad del Mercado desde el gráfico.
- Terminal: Ha sido corregido el error que a veces provocaba los conflictos de los tooltips con otras aplicaciones.
- MQL5: Ha sido corregido el trabajo de las funciones del copiado de datos históricos Copy* con los arrays dinámicos con la bandera AS_SERIES. La bandera se coloca por la función ArraySetAsSeries e indica que la indexación de los elementos del array va a realizarse como en las series temporales.
- MQL5: Ha sido corregida la propiedad CHART_SHOW_ONE_CLICK para el trabajo de la cual se utiliza ChartSetInteger y ChartGetInteger. Antes esta propiedad permitía mostrar/ocultar el panel de trading rápido en el gráfico. Ahora ella muestra y oculta adicionalmente los botones de la llamada del panel de trading rápido y de la Profundidad del Mercado (análogo de la opción “Mostrar botones del trading rápido” en los ajustes del gráfico).
- MQL5: Han sido corregidos algunos errores en el funcionamiento de las plantillas.
- La documentación ha sido actualizada.
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.
Actualización de la plataforma MetaTrader 5 build 965: Búsqueda inteligente, OTP (Autenticación con contraseña de un solo uso) y transferencia de dinero entre cuentas
El viernes 27 de junio 2014 se publicará la actualización del terminal de cliente MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
Conforme se vaya tecleando la frase a buscar, el sistema propone al instante las variantes posibles:
Para encontrar una de las búsquedas anteriores, ponga su cursor sobre la línea y pulse la tecla "Flecha hacia abajo", con lo que se mostrará el historial de búsqueda. En el campo de búsqueda ahora no se dispondrá de la posibildad de elegir la esfera de búsqueda, ya que el sistema elige independientemente los resultados más relevantes y los muestra cómodamente por categorías:
Para mejorar la percepción en los resultados de búsqueda ahora se muestra no sólo el texto, sino también los avatares de los artículos, libros y programas. Use el panel superior para visionar los resultados de la búsqueda según el producto en MetaTrader AppStore, la biblioteca de códigos fuente, señales, el foro MQL5.community y la documentación. Si en alguno de los apartados no hay resultados, se iluminará de color gris.
Como generador de contraseñas de un solo uso actúa el terminal móvil MetaTrader 5 para iPhone. Más tarde se añadirá la posibilidad de usar el terminal móvil para Android.
Conexión de OTP
Para comenzar a utilizar las contraseñas de un solo uso, es necesario enlazar su propia cuenta comercial con el generador de contraseñas, como tal actúa el terminal móvil MetaTrader 5 para iPhone.
En la ventana que se abrirá a continuación, marque "Enlazar con la cuenta".
Después indique el nombre del servidor en el que se abrió la cuenta comercial, el número de cuenta y su contraseña principal. La opción "Enlazar" se debe dejar activada. Se deberá activar si tiene la intención de desenlazar la cuenta indicada del generador de contraseñas y no utilizar más las contraseñas de un solo uso.
Después de pulsar el botón "Enlazar", ubicado en la parte superior de la ventana, la cuenta comercial estará enlazada con el generador, y aparecerá el mensaje correspondiente.
De una manera análoga usted podrá enlazar una cantidad ilimitada de cuentas comerciales con el generador.
La contraseña de un solo uso se muestra en la parte superior del apartado OTP. Debajo de él, en forma de franja azul, se muestra el indicador del tiempo de duración de la contraseña dada. En cuanto el tiempo de validez se cumpla, la contraseña quedará invalidada y se generará otra nueva.
Comandos adicionales:
Uso de OTP en el terminal de escritorio
Tras enlazar con el generador, al intentar conectar a través del terminal de escritorio con ayuda de la cuenta comercial, se le pedirá una vez más la contraseña de un solo uso:
En la en la ventana de diálogo que aparecerá, elija la cuenta a la que hay que transferir medios. La suma de la transferencia se indica en la divisa del depósito de la cuenta actual. No puede ser superior al saldo actual y al volumen actual del margen libre en la cuenta. En el campo "Comentarios" indique el comentario que se añadirá a la operación de saldo correspondiente.
Para transferir los medios es necesario indicar la contraseña maestra para amabas cuentas. Si para la cuenta desde la que se realiza la transferencia se usa una atenticación OTP, para ella se necesita de manera adicional indicar la contraseña de un solo uso.
La transferencia de medios se lleva a cabo en forma de operaciones de saldo: una operación de retirada en la cuenta actual y otra de recarga en la cuenta del destinatario.
La posibilidad de transferir medios deberá estar activada en el servidor comercial. Dependiendo de los ajustes, se presentan una serie de limitaciones concerniente a las cuentas entre las que se puede llevar a cabo la transferencia de medios. En concreto, las transferencias pueden verse limitadas sólo para las cuentas con nombres y buzones coincidentes.
Ahora se puede elegir cualquier cuenta en la ventana "Navegador" y cambiar su contraseña, pulsando el comando correspondiente en el menú de contexto:
Para las posiciones largas, el arrastre hacia abajo permite poner un stop loss, y hacia arriba, un take profit. Para las posiciones cortas será al revés. Al arrastrar se muestra el beneficio o la pérdida que puede resultar en pips y en la divisa al activarse dicho nivel.
Todos los indicadores personalizados, ejemplos, así como los indicadores adquiridos en MetaTrader AppStore, ahora se muestran junto con los indicadores técnicos incorporados. Las cuatro catagorías de indicadores incorporados siempre se muestran en primer lugar.
El punto "Login" se ha renombrado a "Conectarse a la cuenta comercial". Ahora es posible la autenticación en MQL5.community no sólo a través de los ajustes de la configuración del terminal, sino también con la ayuda de los menús de contexto del apartado "Cuenta" y sus subapartados.
En el menú de contexto de la cuenta se han llevado a cabo los siguientes cambios:
Con la ayuda de esta nueva función, cualquier robot puede intercambiar datos con las páginas, realizar operaciones a partir de noticias recientes y grabaciones del calendario económico, realizar análisis, conformar y publicar informes automáticos, cotejar cotizaciones y muchas otras cosas más que antes sólo estaban disponibles con la ayuda de dudosos y ajenos DLL. Además, para los traders todo esto es absolutamente seguro, dado que ellos mismos pueden controlar la lista de páginas de confianza a las que se les permite dirigirse a los programas.
La función WebRequest obtiene y envía información de las páginas web con la ayuda de las solicitudes GET y POST. Para permitirle a un programa MQL5 llevar a cabo este tipo de solicitudes, es necesario activar la función "Permitir WebRequest para las siguientes URL" en la configuración del terminal y escribir claramente de manera manual las direcciones URL de las páginas de confianza.
Por motivos de seguridad, esta opción está desactivada por defecto.
Ahora podrá obtener directamente de un programa MQL5 la lista de señales, analizar su calidad en base a sus propios criterios, elegir la mejor y suscribirse a ella de manera automática. De hecho, ha aparecido una nueva clase de robots comerciales que periódicamente revisan las señales disponibles y, de ser necesario, se suscriben a la mejor señal de dicho momento.
Para ello, en el lenguaje MQL5 se han añadido las funciones de gestión de señales:
De esta forma, ahora es posible, no sólo copiar una operación de manera automática, sino también elegir de manera automática las señales para copiar.
Por defecto, para mayor seguridad, al robot comercial le está prohibido cambiar los ajustes de la señal. Para activar esta función, es necesario en los ajustes del asesor marcar la opción "Permitir el cambio de configuraciones de las señales".
Signatura de las funciones:
Para trabajar con las funciones se ha añadido también la nueva enumeración ENUM_CRYPT_METHOD:
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.