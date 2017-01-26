Lista de cambios en los builds de MetaTrader 5 Client Terminal - página 3
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1525: Presentación de la historia en forma de posiciones y mejoras en el simulador
El viernes 27 de enero de 2017 se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
Para las cuentas con cobertura, este tipo de presentación de las posiciones es casi análogo a la historia de la cuenta en MetaTrader 4.
Declaración de la variable de recurso
Particularidades
Ejemplos de uso
Si se establece false, se desactivará el dibujado de cualquier atributo del gráfico de precio y se eliminarán los márgenes en los bordes del gráfico: la escala de tiempo y precio, la barra de navegación rápida, los eventos del Calendario, los signos de las operaciones, las sugerencias de los indicadores y barras, las subventanas de los indicadores, los histogramas de volumen, etcétera.
La desactivación del dibujado es una solución ideal para crear una interfaz de programa personalizada usando los recursos gráficos.
Los objetos gráficos se dibujan siempre, independientemente del valor establecido en la propiedad CHART_SHOW.
Para obtener e instalar las propiedades se usan las funciones ChartGetInteger y ChartSetInteger.
Nuevas propiedades para trabajar con la memoria
Con la ayuda de CLGetInfoIntegrer ahora es posible obtener cuatro nuevas propiedades:
bool CLExecutionStatus(int kernel)
Retorna el estado de ejecución del programa OpenCL. Como parámetro se transmite el manejador del núcleo del programa OpenCL.
bool CLSetKernelArgMemLocal(int kernel_handle,int arg_index,ulong local_mem_size)
Define el búfer local como argumento de la función núcleo. Como parámetro se transmite el manejador del núcleo del programa OpenCL, el número del argumento openCL de la función y el tamaño del búfer.
{
if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
{
short sym=TranslateKey((int)lparam);
//--- si el símbolo introducido se ha transformado con éxito en Unicode
if(sym>0)
Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
else
Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
}
}
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.