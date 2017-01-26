Lista de cambios en los builds de MetaTrader 5 Client Terminal - página 2
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1240: Aumento de la velocidad de funcionamiento y vídeos incorporados
El jueves 17 de diciembre de 2015 se publicará la actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
Este y otros muchos vídeos están disponibles en el canal oficial de MetaQuotes Software Corp. en YouTube.
MetaEditor: Se ha añadido al Asistente MQL5 el enlace al vídeo didáctico "Cómo montar un robot comercial en el Asistente MQL5". Vea este vídeo de 3 minutos y cree su propio robot comercial, sin escribir una sola línea de código.
Este y otros muchos vídeos están disponibles en el canal oficial de MetaQuotes Software Corp. en YouTube.
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1325: Comercio con cobertura y simulación con ticks reales
El viernes 22 de abril de 2016 se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
El nuevo sistema de registro es análogo al usado en MetaTrader 4, por lo que será algo familiar para los tráders. Además, los tráders podrán valerse de todas la ventajas de la quinta versión de la plataforma: ejecución de órdenes usando varias operaciones (incluyendo las parciales), el simulador multidivisa y de flujo múltiple con soporte de la red de cálculos MQL5 Cloud Network y mucho más.
Ahora en una cuenta es posible comerciar en la bolsa, donde se usa la compensación y solo se puede tener una posición en un instrumento. Además, en la misma plataforma, pero en otra cuenta se puede comerciar en fórex y usar la cobertura.
Cómo abrir una cuenta con cobertura y dónde mirar el tipo de registro de posición
El tipo de registro de posición se establece a nivel de la cuenta, se muestra en el encabezamiento de la ventana del terminal, así como en el registro de actividad:
Para abrir una cuenta demo con cobertura, active la opción correspondiente:
Sistema de compensación
Este sistema presupone que en un momento concreto, en la cuenta puede haber solo una posición abierta del mismo símbolo:
En este caso, no tiene importancia como resultado de qué acción se realiza la operación en la dirección opuesta, si como fruto de la ejecución de una orden de mercado o debido a la activación de una orden pendiente.
Más abajo mostramos un ejemplo de ejecución de dos operaciones de compra de EURUSD con un volumen de 0.5 cada una de ellas:
Como resultado de la ejecución de estas operaciones, tenemos una posición general con un volumen de 1 lote.
Sistema de cobertura
Este sistema de registro de la posición permite tener multitud de posiciones comerciales de un mismo instrumento, incluso en direcciones diferentes.
Si hay una posición abierta de un instrumento comercial y el tráder efectúa una nueva operación (o se activa una orden pendiente), se abre una nueva posición. La posición existente no cambia.
Más abajo mostramos un ejemplo de ejecución de dos operaciones de compra de EURUSD con un volumen de 0.5 cada una de ellas:
Como resultado de la ejecución de estas operaciones, tenemos la apertura de dos posiciones diferentes.
Nuevo tipo de operación comercial Close By
Para las cuentas con cobertura de registro de posiciones se ha añadido un nuevo tipo de operaciones comerciales: el cierre de una posición con una opuesta. Esta operación permite cerrar simultáneamente dos posiciones en direcciones opuestas de un mismo instrumento. Si las posiciones opuestas tienen una cantidad diferente de lotes, entonces quedará abierta solo una orden de las dos. Su volumen será igual a la diferencia de lotes de las dos posiciones cerradas, y la dirección de la posición y el precio de apertura serán como en la mayor (en volumen) de las posiciones cerradas.
En comparación con el cierre individual de dos posiciones, el cierre por orden opuesta permite al tráder ahorrarse un spread:
Al cerrar la posición con otra opuesta se establece una orden del tipo "close by". En el comentario a la misma se indican los tickets de las posiciones cerradas. El cierre de una pareja de posiciones opuestas tiene lugar mediante dos operaciones del tipo "out by". La magnitud del beneficio/pérdida total obtenido como resultado del cierre de ambas posiciones, se indica solo en una de las operaciones.
La simulación y optimización sobre ticks reales son las más próximas a las condiciones reales. En lugar de los ticks generados basándose en los datos por minutos, se usan los ticks reales de los instrumentos financieros, acumulados por el bróker. Se trata de los ticks de la bolsa y de los proveedores de liquidez.
Para comenzar la simulación u optimización según los ticks reales, elija el modo correspondiente en el simulador de estrategias:
Los datos de tick tienen un tamaño significativamente mayor que los de minutos. Al realizarse el primer inicio de la simulación, su descarga puede ocupar bastante tiempo. Los datos de tick descargados se guardan por meses en archivos TKC en el catálogo \bases\[nombre del servidor comercial]\ticks\[nombre del símbolo]\.
Peculiaridades de la simulación con ticks reales
Al realizar la simulación con ticks reales, el spread en los límites de la barra de minutos puede cambiar, mientras que con la generación de ticks, dentro del minuto se usa un spread fijo en la barra correspondiente.
Si se transmite la profundidad de mercado bursátil de un instrumento, las barras se construyen estrictamente según los precios de ejecución de la última operación Last. En caso contrario, el simulador intenta primero construir las barras con los precios Last, y solo si no los hay, usa los precios Bid. El evento de llegada de un tick OnTick se activa en todos los ticks, independientemente de si ha habido precio Last o no.
Preste atención a que las operaciones comerciales siempre se realizan según los precios Bid y Ask, incluso si el gráfico se construye según los precios Last. Por ejemplo, un experto que use en el comercio solo los precios de apertura de barra (concretamente el Moving Average incorporado) recibirá la señal con un precio (Last), pero realizará la operación con otro (Bid o Ask dependiendo de la dirección). Al usar el modo de generación "Todos los ticks", las barras se construyen según los precios Bid, y las operaciones se realizan según Bid y Ask. Además, Ask se calcula como Bid + el spread fijo de la barra de minutos correspondiente.
Si en la historia del símbolo hay una barra de minutos, pero no hay datos de tick de este minuto, el simulador generará los ticks en el modo "Todos los ticks". Esto permite poner a prueba el asesor en el perido planeado en el caso de que el bróker no disponga de datos de tick completos. Si en la historia del símbolo no hay barra de minutos, pero si existen datos de tick de ese minuto, entonces esos ticks se ignoran. Los datos de minutos se consideran más fiables.
Simulación con ticks reales en la red de cálculos en nube MQL5 Cloud Network
La simulación con ticks reales está disponible no solo en los agentes locales y remotos, sino también a través de la red de cálculos en la nube MQL5 Cloud Network. La optimización de estrategias, que podría ocupar meses, se puede ejecutar en unas cuantas horas, usando el poder de cálculo de miles de computadoras.
Para realizar la simulación a través de la red, active el uso de los agentes en la nube:
Al realizar la simulación de ticks reales a través de MQL5 Cloud Network, se puede transmitir un gran volumen de transferencia por internet. Esto puede influir significativamente en el coste total del uso de la red de computación.
Al conectar por primera vez una cuenta trasladada desde MetaTrader 4, usted podrá ver una ventana de bienvenida. El traslado se realiza de forma segura. Para comenzar a trabajar, indique la contraseña de la cuenta que antes utilizaba en MetaTrader 4, y después introduzca una nueva contraseña.
Una vez efectuado el procedimiento, usted podrá trabajar de la forma habitual, como si la cuenta se hubiese abierto en MetaTrader 5, y conservando además toda la historia de operaciones de MetaTrader 4 en la cuenta nueva.
Al efectuar la importación, los tickets de las órdenes y posiciones (incluidas las órdenes de la historia) no se guardan, dado que a una entrada en la historia comercial de MetaTrader 4 pueden corresponder hasta 4 entradas en la historia de MetaTrader 5. Todas las entradas de trading reciben nuevos tickets.
Los números de las cuentas pueden conservarse o ser sustituidos, dependiendo de la forma en la que el bróker realice la importación.
Al mismo tiempo, los programas EX5 compilados en los builds 1325 y superiores no funcionarán en los terminales con los builds antiguos, no existe la compatibilidad inversa.
Las clases abstractas están diseñadas para crear entidades genéricas, sobre cuya base se supone que se crearán clases derivadas más concretas en lo sucesivo. Una clase abstracta, es una clase que sólo puede ser utilizada como clase básica para alguna otra clase, por eso no se puede crear un objeto de tipo de clase abstracta.
La clase que contenga aunque sea solo una función virtual pura, es abstracta. Por eso las clases derivadas de una clase abstracta deben implementar todas sus funciones virtuales puras, de lo contrario, también serán clases abstractas.
Una función virtual se declara como "pura" con la ayuda de la sintaxis de un especificador puro. Veremos como ejemplo la clase CAnimal, que se crea solo para proporcionar las funciones generales, los propios objetos del tipo CAnimal tienen un carácter demasiado general para la aplicación práctica. De esta forma, la clase CAnimal es un buen candidato a clase abstracta:
Aquí la función Sound() es virtual pura, por eso se la declara con el especificador de función virtual pura PURE (=0).
Las funciones virtuales puras son solo aquellas funciones virtuales para las que se indica el especificador puro PURE, y precisamente: (=NULL) o (=0). Ejemplo de declaración y uso de una clase abstracta:
Limitaciones de uso de las clases abstractas
Si el constructor de una clase abstracta invoca una función virtual pura (directa o indirectamente) el resultado es indefinido.
Sin embargo, los constructores y destructores de las clases abstractas pueden invocar otras funciones miembro.
Para declarar un índice a una función, determine el tipo "índice a una función", por ejemplo:
Ahora TFunc es un tipo y se puede declarar la variable-índice a una función:
En la variable func_ptr se puede guardar la dirección de una función para invocarla más tarde:
Los índices a una función se pueden guardar y transmitir como parámetros. No es posible recibir un índice a un método de clase no estático.
bool PositionSelectByTicket( ulong ticket // ticket de la posición );
Las peculiaridades del cálculo del margen para las posiciones con cobertura se describen en la guía del usuario de la plataforma comercial MetaTrader 5.
CPosition
Se han añadido los métodos:
CTrade
Se han añadido los métodos:
Se ha añadido la sobrecarga para los métodos:
CAccountInfo
Se han cambiado los métodos:
Se han añadido los métodos:
CExpert
Se han añadido los métodos:
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1340: Transferencia cómoda de certificados a los terminales móviles y mejoras en el simulador
El viernes 13 de mayo de 2016 se publicará la actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
En la plataforma comercial se da soporte a la autorización extendida, es decir, además de con una contraseña, la cuenta estará protegida con un certificado SSL especial. El certificado es un archivo generado para la cuenta en el servidor comercial. El archivo es único, y sin él no será posible la conexión a la cuenta.
Antes, si el certificado era solicitado y generado a través del terminal de escritorio, para usar la cuenta en MetaTrader 5 de iPhone/iPad o Android había que trasladar el archivo manualmente al dispositivo y luego instalarlo. Ahora el certificado se traslada con toda comodidad.
Como se realiza la transferencia
La transferencia del certificado se lleva a cabo a través del servidor comercial:
La transferencia del certificado se produce de forma segura: el servidor comercial se utiliza sólo como un almacenamiento intermedio. El cifrado se realiza en el lado del cliente, y la contraseña del certificado no se transmite o almacena en el servidor comercial.
Cómo trasladar el certificado
Conéctese a su cuenta en el terminal de escritorio y seleccione "Transferir el certificado" en el menú de contexto:
Indique la contraseña maestra de la cuenta para confirmar que le pertenece a usted. A continuación, establezca la contraseña con la que se protegerá el certificado antes de ser enviado al servidor. La contraseña debe tener como mínimo 8 dígitos.
Después de enviar con éxito el certificado al servidor, abra el terminal móvil y conéctese a la cuenta. Se le solicitará que importe el certificado. Acepte e introduzca la contraseña que indicó en el terminal de escritorio.
Podrá ver el certificado importado en el apartado "Sobre el programa - Certificados".
Qué ha cambiado para los instrumentos bursátiles
En el mercado real, para los instrumentos bursátiles, la construcción de gráficos y la activación de órdenes se realiza según el precio de la última operación (Last). La activación de las órdenes límite se realiza según los precios Bid/Ask. En este caso, la ejecución de todos los tipos de órdenes siempre se realiza según los precios de mercado actuales Bid/Ask. En el simulador de estrategias se han introducido cambios para que haya una mayor correspondencia con las condiciones reales:
Órdenes stop, stop-limit y SL/TP según Last
Veamos un ejemplo con el instrumento Si-6.16. Con los precios actuales Bid=72570, Ask=72572, Last=72552 se ha colocado una orden Buy Stop con un precio de activación de 72580. En el flujo de precios hemos obtenido los nuevos precios actuales:
En los instrumentos bursátiles, el precio Last es el que activa las órdenes stop. Por eso, la llegada del precio Last=72580 en el flujo ha provocado la activación de la orden Buy Stop. Antes, precisamente este precio 72580 se utilizaba para la ejecución de esta orden. Este comportamiento era incorrecto, puesto que el precio Ask=72580 para la ejecución de una operación de compra en el mercado no existe.
En el simulador actualizado se usa el precio actual de compra Ask=72590, y la orden Buy Stop se ejecutará precisamente con él. De esta forma, el nuevo algoritmo de ejecución de operaciones en el simulador se corresponde de forma más precisa con el mercado real. Con el algoritmo antiguo, la operación comercial se ejecutaría a un precio que no sería de mercado, lo que provocaría que los resultados de la simulación fuesen incorrectos.
Qué ha cambiado para los instrumentos no bursátiles
Para los instrumentos no bursátiles, el algoritmo de activación permanece igual: para todos los tipos de órdenes pendientes y SL/TP se usan los precios Bid y Ask. Ha cambiado el modo de ejecución: antes sucedía según el precio indicado en la orden, ahora se usan los precios actuales de mercado Bid y Ask en el momento de la activación.
Novedades en la simulación visual
En la simulación visual ahora se muestran las líneas del precio máximo Ask y del mínimo Bid para la barra. En este gráfico es más fácil realizar la simulación de asesores con los instrumentos bursátiles, donde la construcción de las barras y la activación de órdenes tiene lugar según los precios Last, y la ejecución de las operaciones de mercado según Bid y Ask.
En el gráfico de simulación visual ha aparecido la posibilidad de navegar por una fecha específica. Clique dos veces en el gráfico e indique la fecha y la hora. Aparte de esto, el gráfico puede ser desplazado a cualquier orden u operación: clique dos veces en una operación comercial en la pestaña "Comercio", "Historia" u "Operaciones".
2016.05.10 12:47:53 Core 1 GBPUSD: history synchronization completed [5225 Kb]
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1375: Fuente de operaciones y acceso a los ticks durante las pruebas
El viernes 15 de julio de 2016 se publicará la actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
¿Qué significa la fuente de operaciones?
En la fuente de operaciones se muestra la lista de todas las transacciones realizadas en la bolsa en tiempo real. Para cada transacción se muestra la hora de su formalización, la dirección (compra o venta), el precio y el volumen. Para que el análisis visual sea más cómodo, cada dirección se muestra con un color diferente: el azul se utiliza para compra, el rosado, para venta, el verde, para la dirección no determinada. Los volúmenes de las operaciones se muestran en forma de histogramas.
¿Cómo la fuente de operaciones ayuda a entender el mercado?
La fuente de operaciones permite analizar los mercados más detalladamente. La dirección de la operación avisa al trader quién ha sido el iniciador de su formalización: el comprador o el vendedor. El volumen de las operaciones formalizadas permite comprender el comportamiento de los participantes del mercado: ¿son jugadores grandes o pequeños, qué actividad tienen? La velocidad de realización de las operaciones y su volumen en determinados niveles de precios permite concluir sobre la importancia de estos niveles.
¿Cómo usar los datos?
Aparte del análisis visual de la tabla, Ud. puede descargar los datos sobre las operaciones en un archivo CSV. Luego se les puede estudiar en cualquier otra aplicación, por ejemplo en MS Excel. En este archivo, todos los datos van separados con coma:
2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
Durante la prueba con los ticks reales, los milisegundos se toman desde los datos iniciales de los ticks. Durante la generación de los ticks, los milisegundos se ponen de acuerdo con el volumen de ticks. Por ejemplo, sin en un segundo caben tres ticks, obtienen el tiempo de 000, 333 y 666 milisegundos.
La ventana de la prueba forward aparece solo después de la finalización de la prueba en el intervalo de tiempo principal.
Abajo se muestra el comportamiento anterior (flecha roja) y el actual de esta función:
.
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1395: Velocidad de operaciones comerciales aumentada y mejoras en la simulación visual.
El viernes 19 de agosto de 2016 se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
Para esta transformación se recomienda usar el operador dynamic_cast<nombre de la clase *>(puntero void *). Si la transformación no es posible, el resultado será NULL.
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1430: Pestaña Exposure actualizadaEl viernes 16 de septiembre de 2016 se publicará la actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
A aquellos que comercian en Forex o con futuros en la bolsa, el apartado "Activos" les servirá para entender su posición actual en el mercado. Las mismas divisas se encuentran en multitud de instrumentos distintos: como una de las divisas integrantes de una pareja, como divisa básica, etcétera. Por ejemplo, usted puede tener posiciones opuestas de GBPUSD, USDJPY y GBPJY. En esta situación es muy problemático comprender la cantidad que tenemos de esta o aquella divisa o cuánto debemos. Todavía es más complicado cuando tenemos, no tres posiciones de ese tipo, sino más. En esta situación, el estado total de la cuenta se puede mirar fácilmente en la pestaña "Activos". Veamos un ejemplo con las tres mismas posiciones:
Buy GBPJPY 1 lot at 134.027 — ha obtenido 100 000 GBP, ha dado 134 027 000 JPY
Sell USDJPY 1 lot at 102.320 — ha dado 100 000 USD, ha obtenido 102 320 000 JPY
Sell GBPUSD 1 lot at 1.30923 — ha dado 100 000 GBP, ha obtenido 103 920 USD
Hemos comprado y vendido simultáneamente 100 000 GPB. En suma, de GBP tenemos 0, y la pestaña "Activos" no muestra esta divisa. De USD en un caso hemos dado divisa, y en otro, la hemos obtenido. La pestaña "Activos" calcula el total y lo suma con el balance actual, puesto que la divisa del depósito también la tenemos en USD. JPY ha participado en dos operaciones, así que la pestaña también mostrará el valor total.
A aquellos que comercian conforme al modelo bursátil, el apartado puede ayudarles a entender cómo se usa el dinero. A diferencia del modelo anterior, al realizar operaciones, el dinero se resta/añade directamente al balance. Por ejemplo, al comprar EURRUB, usted recibirá directamente euros, y del balance se restará la suma correspondiente en rublos. Durante el comercio, el balance de la cuenta puede incluso tornarse negativo: cuando usted comercia con recursos prestados y en calidad de recursos intervienen activos adquiridos. En esta situación, la pestaña "Activos" le permitirá entender con facilidad el estado comercial de la cuenta.
De forma adicional, aquí se muestra el valor de liquidación, es decir, la suma de los recursos en la cuenta y el valor (resultado) del cierre de las posiciones actuales al precio del mercado.
Modificador final para clases y estructuras
La presencia del modificador final al declarar una estructura o clase, prohíbe la posterior herencia a partir de ella. Si la clase (estructura) es tal que no haya necesidad de introducir cambios posteriormente, o los cambios no están permitidos por motivos de seguridad, declárela con el modificador final. Además, todos los métodos de la clase se también considerarán implícitamente como "final".
Al intentar heredar de una clase con el modificador final, como se muestra en el ejemplo de más arriba, el compilador dará error:
see declaration of 'CFoo'
Modificador override para funciones
El modificador override indica que la función declarada deberá redefinir obligatoriamente el método de la clase padre. El uso de este modificador permite evitar errores en la redifinición, tales como el cambio casual de la signatura del método. Por ejemplo, en la clase básica se define el método func, que toma como argumento una variable del tipo int:
A continuación, el método se redefine en la clase heredada:
Pero por error, el tipo de argumento cambia de int a short. De hecho, en este caso ya tiene lugar no la redefinición, sino la sobrecarga del método. Actuando de acuerdo con el algoritmo de definición de la función sobrecargada, en ciertas situaciones el compilador puede elegir el método definido en la clase básica, en lugar del método redefinido.
Para evitar errores semejantes, al método redefinido se le debe añadir claramente el modificador override.
Si durante la redefinición se cambia la signatura del método, el compilador no podrá encontrar en la clase padre un método con la misma signatura y dará un error de compilación:
Modificador final para las funciones
El modificador final actúa al revés, prohibiendo la redefinición del método en las clases heredadas. Si la implementación de un método es autosuficiente y ha finalizado por completo, declárela con el modificador final, para que haya garantías de que no será modificada en lo sucesivo.
Al intentar redefinir un método con el modificador final, como se muestra en el ejemplo de más arriba, el compilador dará error:
see declaration of 'CFoo::func'
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1455: Biblioteca de funciones matemáticas en MQL5
El viernes 14 de octubre de 2016 se publicará la actualización de la plataforma MetaTrader 4. La actualización contiene los siguientes cambios:
Terminal: Añadidas descripciones emergentes para los botones Buy, Sell y Close en los cuadros de diálogo comerciales. Las descripciones aclararán qué activos precisamente se comprarán o venderán al realizar esta o aquella operación, ayudando así a los tráders principiantes a comprender la esencia del proceso comercial.
MQL5: Asimismo, se ha incluido en la biblioteca una versión MQL5 de la biblioteca de análisis numérico ALGLIB.
Posibilidades de la biblioteca
Cómo usarlo
los archivos de la biblioteca ALGLIB se ubican en el catálogo \MQL5\Include\Math\Alglib. Para usar las funciones, incluya el archivo principal de la biblioteca en su programa:
MQL5: En la biblioteca estándar se han incluido funciones para trabajar con estadística matemática. Ahora en MQL5 están disponibles las posibilidades del lenguaje R, uno de las mejores herramientas de procesamiento y análisis estadístico de datos.
Posibilidades de la biblioteca
La biblioteca estadística contiene funciones para el cálculo de las características estadísticas de los datos, así como funciones para trabajar con distribuciones estadísticas:
Cómo usarlo
los archivos de la biblioteca estadística se ubican en el catálogo \MQL5\Include\Math\Stat. Para usarla, incluya el archivo con las funciones necesarias en su programa, por ejemplo:
Puede leer una descripción detallada de las funciones de la biblioteca en el artículo Distribuciones Estadísticas en MQL5: tomando lo mejor de R.
MQL5: Se ha incluido en la biblioteca estándar una versión MQL5 de la biblioteca Fuzzy, en la que se han implementado los sistemas de inferencia de lógica difusa Mamdani y Sugeno.
Posibilidades de la biblioteca
Cómo usarlo
Los archivos de la biblioteca Fuzzy se encuentran en el catálogo \MQL5\Include\Math\Fuzzy. Para usarla, incluya el archivo con las funciones necesarias en su programa, por ejemplo:
Podrá encontrar una descripción detallada de la biblioteca en Code Base: Fuzzy - biblioteca para trabajar con lógica difusa
La barra se llama pulsando las teclas Enter o Space. Con la ayuda de estas, es posible desplazarse rápidamente hasta la fecha establecida en el gráfico, alternar el símbolo y el marco temporal. Si su programa MQL5 procesa la pulsación de las teclas Enter o Space, desactive la propiedad CHART_QUICK_NAVIGATION, para que el terminal no intercepte estos eventos. En este sentido, seguirá existiendo la posibilidad de llamar la barra de navegación con un doble click del ratón.
Ejemplo de cómo grabar una matriz de ticks y leerla enseguida:
Si se indica solo un color, todas las velas del gráfico se colorearán por entero de ese color. Si indicamos dos colores, los contornos se dibujarán con el primer color, y el cuerpo con el segundo.
Si se indican tres colores, el contorno de la vela se dibujará con el primer color, y el color de la vela alcista y bajista se establecerá con el segundo y el tercer color.
De esta forma, con la ayuda del estilo DRAW_CANDLES se pueden crear variantes personalizadas propias del color de las velas. Asimismo, todos los colores pueden cambiarse de forma dinámica durante el proceso del trabajo con la ayuda de la función PlotIndexSetInteger(índice_de_la_construcción_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, número_del_modificador, color) , donde el número_del_modificador puede tener los valores siguientes:
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1485: modos adicionales de simulación y gráficos en la biblioteca estándar
El jueves 24 de noviembre de 2016 se publicará la actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
Además, a través del menú contextual del diario ahora se pueden ocultar las columnas "Hora" y "Fuente".
ArrayPrint no muestra en el diario todos los campos de la matriz de estructuras, los campos-matrices y los campos-punteros de los objetos se omiten. Para mostrar todos los campos de esta estructura será necesaria una función propia de muestra masiva con el fotmato deseado.
Construcción de un gráfico de 3 series de datos con la ayuda de GraphPlot:
Resultado:
Construcción de un gráfico usando una matriz de datos con la ayuda de GraphPlot:
Resultado:
Antes solo estaba disponible el modo de retraso aleatorio.
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1490: mejoras en el trabajo
El 2 de diciembre de 2016 se publicará una actualización de la plataforma MetaTrader 5. Hemos corregido varios errores reportados por los usuarios y crash logs, para trabajar con la plataforma de manera más cómoda.
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 1495: Mejoras en MQL5 para operar a nivel gráfico de forma personalizada
El 9 de diciembre de 2016 se publicará la actualización de la plataforma MetaTrader 5. La actualización contiene los siguientes cambios:
Debemos escribir una condición explícita:
La actualización estará disponible a través del sistema LiveUpdate.