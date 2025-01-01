- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Compare
Сравнивает со строкой.
|
int Compare(
Параметры
str
[in] Строка для сравнения.
Возвращаемое значение
0 - если строки равны, -1 - если строка-член класса меньше чем строка-параметр, 1 - если строка-член класса больше чем строка-параметр.
Compare
Сравнивает со строкой экземпляра класса CString.
|
int Compare(
Параметры
str
[in] Указатель на экземпляр класса CString для сравнения.
Возвращаемое значение
0 - если строки равны, -1 - если строка-член класса меньше чем строка-параметр, 1 - если строка-член класса больше чем строка-параметр.