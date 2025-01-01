Compare

Сравнивает со строкой.

int Compare(

const string str

) const;

Параметры

str

[in] Строка для сравнения.

Возвращаемое значение

0 - если строки равны, -1 - если строка-член класса меньше чем строка-параметр, 1 - если строка-член класса больше чем строка-параметр.

Compare

Сравнивает со строкой экземпляра класса CString.

int Compare(

CString* str

) const;

Параметры

str

[in] Указатель на экземпляр класса CString для сравнения.

Возвращаемое значение

0 - если строки равны, -1 - если строка-член класса меньше чем строка-параметр, 1 - если строка-член класса больше чем строка-параметр.