Compare

Сравнивает со строкой.

int  Compare(
   const string  str      // строка
   ) const;

Параметры

str

[in]  Строка для сравнения.

Возвращаемое значение

0 - если строки равны, -1 - если строка-член класса меньше чем строка-параметр, 1 - если строка-член класса больше чем строка-параметр.

Compare

Сравнивает со строкой экземпляра класса CString.

int  Compare(
   CString*  str      // указатель
   ) const;

Параметры

str

[in]  Указатель на экземпляр класса CString для сравнения.

Возвращаемое значение

0 - если строки равны, -1 - если строка-член класса меньше чем строка-параметр, 1 - если строка-член класса больше чем строка-параметр.