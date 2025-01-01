MQL5 リファレンス標準ライブラリ文字列CStringCompare
- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Compare
문자열 비교하기.
|
int Compare(
매개변수
str
[in] 비교할 문자열.
값 반환
문자열이 같으면 0, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 낮으면 -1, 클ㄹ스 문자열이 비교할 문자열보다 크면 1.
Compare
다음과 비교: CString 클래스 인스턴트 문자열.
|
int Compare(
매개변수
str
[in] 비교할 CString 클래스 인스턴스에 대한 포인터.
값 반환
문자열이 같으면 0, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 낮으면 -1, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 크면 1.