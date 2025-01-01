Compare

문자열 비교하기.

int Compare(

const string str

) const;

매개변수

str

[in] 비교할 문자열.

값 반환

문자열이 같으면 0, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 낮으면 -1, 클ㄹ스 문자열이 비교할 문자열보다 크면 1.

Compare

다음과 비교: CString 클래스 인스턴트 문자열.

int Compare(

CString* str

) const;

매개변수

str

[in] 비교할 CString 클래스 인스턴스에 대한 포인터.

값 반환

문자열이 같으면 0, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 낮으면 -1, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 크면 1.