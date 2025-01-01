ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ文字列CStringCompare 

Compare

文字列を比較します。

int  Compare(
  const string  str      // 比較される文字列
  ) const;

パラメータ

str

[in]  比較される文字列

戻り値

文字列が同一な場合は 0、クラス文字列が比較される文字列より低い場合は -1、クラス文字列が比較される文字列より高い場合は 1

Compare

文字列を CString クラスインスタンス文字列と比較します。

int  Compare(
  CString*  str      // オブジェクト記述子
  ) const;

パラメータ

str

[in]  比較される CString クラスオブジェクト記述子

戻り値

文字列が同一な場合は 0、クラス文字列が比較される文字列より低い場合は -1、クラス文字列が比較される文字列より高い場合は 1