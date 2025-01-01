Compare

Confronta una stringa.

int Compare(

const string str

) const;

Parametri

str

[in] Stringa da confrontare.

Valore di ritorno

0 - entrambe le stringhe sono uguali, -1 - la stringa classe è inferiore rispetto alla stringa di confrontare, 1 - la stringa classe è maggiore della stringa per confrontare.

Compare

Confronta un istanza della classe stringa CString.

int Compare(

CString* str

) const;

Parametri

str

[in] Puntatore all'istanza della classe CString da confrontare.

Valore di ritorno

0 - le stringhe sono uguali, -1 - la stringa classe è inferiore rispetto alla stringa di confrontare, 1 - la stringa classe è maggiore della stringa per confrontare.