MathRandomNoncentralF

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // primer parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  nu2,            // segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  sigma,          // parámetro de no-centralidad
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias  según la ley de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de rf() en R.

bool  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // primer parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  nu2,            // segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  sigma,          // parámetro de no-centralidad
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

nu1

[in]  Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).

nu2

[in]  Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).

sigma

[in]  Parámetro de no-centralidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.