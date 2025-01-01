MathRandomNoncentralF

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias según la ley de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de rf() en R.

bool MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

nu1

[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).

nu2

[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).

sigma

[in] Parámetro de no-centralidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

data_count

[out] Número de datos necesarios.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.