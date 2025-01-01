文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计非中心F-分布MathRandomNoncentralF 

MathRandomNoncentralF

通过nu1，nu2和sigma参数生成根据非中心费舍尔F-分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回NaN

double  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // 分布的第一个参数（自由度数）
   const double  nu2,            // 分布的第二个参数（自由度数）
   const double  sigma,          // 非中心参数
   int&          error_code      // 存储错误代码的变量
   );

通过nu1，nu2和sigma参数生成根据非中心费舍尔F-分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回false。R语言的rf()模拟。

bool  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // 分布的第一个参数（自由度数）
   const double  nu2,            // 分布的第二个参数（自由度数）
   const double  sigma,          // 非中心参数
   const int     data_count,     // 所需的数据量
   double&       result[]        // 伪随机变量值数组
   );

参数

nu1

[in]  分布的第一个参数（自由度数）。

nu2

[in]  分布的第二个参数（自由度数）。

sigma

[in]  非中心参数。

error_code

[out]  存储错误代码的变量。

data_count

[out]  所需的数据量。

result[]

[out] 获得伪随机变量值的数组。