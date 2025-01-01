- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathRandomNoncentralF
通过nu1，nu2和sigma参数生成根据非中心费舍尔F-分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回NaN。
|
double MathRandomNoncentralF(
通过nu1，nu2和sigma参数生成根据非中心费舍尔F-分布定律分布的伪随机变量。出错情况下它返回false。R语言的rf()模拟。
|
bool MathRandomNoncentralF(
参数
nu1
[in] 分布的第一个参数（自由度数）。
nu2
[in] 分布的第二个参数（自由度数）。
sigma
[in] 非中心参数。
error_code
[out] 存储错误代码的变量。
data_count
[out] 所需的数据量。
result[]
[out] 获得伪随机变量值的数组。