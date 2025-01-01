문서화섹션
MathRandomNoncentralF

뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 비중심 피셔의 F-분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // 분포의 첫 번째 매개변수(자유도)
   const double  nu2,            // 분포의 두 번째 매개변수(자유도)
   const double  sigma,          // 비중심 매개변수
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 비중심 피셔 F-분포의 법칙에 따라 분포하는 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rf()의 아날로그.

bool  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // 분포의 첫 번째 매개변수(자유도)
   const double  nu2,            // 분포의 두 번째 매개변수(자유도)
   const double  sigma,          // 비중심 매개변수
   const int     data_count,     // 필요한 데이터 양
   double&       result[]        // 의사 난수 변수 값이 있는 배열
   );

매개변수

nu1

[in]  분포의 첫 번째 매개변수(자유도).

nu2

[in]  분포의 두 번째 매개변수(자유도).

sigma

[in]  비중심 매개변수.

error_code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

data_count

[out]  필요한 데이터의 양.

result[]

[out]  의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.