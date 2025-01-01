MathRandomNoncentralF

뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 비중심 피셔의 F-분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

bool MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

매개변수

nu1

[in] 분포의 첫 번째 매개변수(자유도).

nu2

[in] 분포의 두 번째 매개변수(자유도).

sigma

[in] 비중심 매개변수.

error_code

[out] 오류 코드를 저장할 변수.

data_count

[out] 필요한 데이터의 양.

result[]

[out] 의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.