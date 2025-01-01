MathQuantileF

Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qf() en R.

double MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qf() en R.

bool MathQuantileF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

nu1

[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).

nu2

[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).

sigma

[in] Parámetro de no-centralidad.

tail

[in] Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de los cuantiles.