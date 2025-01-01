- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathRandomNoncentralF
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathRandomNoncentralF(
Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rf() no R.
bool MathRandomNoncentralF(
Parâmetros
nu1
[in] Primeiro parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
nu2
[in] Segundo parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
sigma
[in] Parâmetro de não-centralidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.