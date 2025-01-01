MathRandomNoncentralF

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rf() no R.

bool MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parâmetros

nu1

[in] Primeiro parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

nu2

[in] Segundo parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

sigma

[in] Parâmetro de não-centralidade.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

data_count

[out] Número de dados necessários.

result[]

[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.