Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição F de Fisher não-centralMathRandomNoncentralF 

MathRandomNoncentralF

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // primeiro parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  nu2,            // segundo parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  sigma,          // parâmetro de não-centralidade
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rf() no R.

bool  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // primeiro parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  nu2,            // segundo parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  sigma,          // parâmetro de não-centralidade
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

nu1

[in]  Primeiro parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

nu2

[in]  Segundo parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

sigma

[in]  Parâmetro de não-centralidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.