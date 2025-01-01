MathMomentsNoncentralF

Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma.

double MathMomentsNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parámetros

nu1

[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).

nu2

[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).

sigma

[in] Parámetro de no-centralidad.

mean

[out] Variable para obtener el valor medio.

variance

[out] Variable para obtener la varianza.

skewness

[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out] Variable para obtener la curtosis.

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.