DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución F no centralMathProbabilityDensityNoncentralF 

MathProbabilityDensityNoncentralF

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralF(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria
   const double  nu1,           // primer parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  nu2,           // segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  sigma,         // parámetro de no-centralidad
   const bool    log_mode,      // cálculo del logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralF(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria
   const double  nu1,           // primer parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  nu2,           // segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  sigma,         // parámetro de no-centralidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de df() en R.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralF(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  nu1,            // primer parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  nu2,            // segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  sigma,          // parámetro de no-centralidad
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de densidad de probabilidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralF(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  nu1,            // primer parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  nu2,            // segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  sigma,          // parámetro de no-centralidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

nu1

[in]  Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).

nu2

[in]  Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).

sigma

[in]  Parámetro de no-centralidad.

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad