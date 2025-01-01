MathRandomNoncentralF

nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre, merkez-dışı F-dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

bool MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

nu1

[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).

nu2

[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in] Merkezdışılık parametresi.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

data_count

[out] İstenen veri miktarı.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.