MathCumulativeDistributionNoncentralF

Calcula la distribución de la probabilidad según la ley de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcula la distribución de la probabilidad según la ley de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pf() en R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula la distribución de la probabilidad según la ley de la distribución F de Fisher no central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

nu1

[in] Primer parámetro de distribución (número de grados de libertad).

nu2

[in] Segundo parámetro de distribución (número de grados de libertad).

sigma

[in] Parámetro de no-centralidad.

tail

[in] Bandera de cálculo. Si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.