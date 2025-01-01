- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathRandomNoncentralF
Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomNoncentralF(
Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rf() dans R.
|
bool MathRandomNoncentralF(
Paramètres
nu1
[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
nu2
[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
sigma
[in] Paramètre de noncentralité.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.