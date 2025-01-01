MathRandomNoncentralF

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rf() dans R.

bool MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

nu1

[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in] Paramètre de noncentralité.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out] Quantité de données nécessaires.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.