DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution de Fisher non-centraleMathRandomNoncentralF 

MathRandomNoncentralF

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rf() dans R.

bool  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

nu1

[in]  Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in]  Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in]  Paramètre de noncentralité.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.