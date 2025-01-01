- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathRandomNoncentralF
パラメータnu1、nu2、sigmaを使って、Fisherの非心F分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomNoncentralF(
パラメータnu1、nu2、sigmaを使って、Fisherの非心F分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrf()の類似体です。
bool MathRandomNoncentralF(
パラメータ
nu1
[in] 分布の1番目のパラメータ（自由度の数）
nu2
[in] 分布の2番目のパラメータ（自由度の数）
sigma
[in] 非心パラメータ.
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
data_count
[out] 必要なデータ量
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列