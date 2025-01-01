DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikNichtzentrale F-VerteilungMathRandomNoncentralF 

MathRandomNoncentralF

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // Der erste Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  nu2,            // Der zweite Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  sigma,          // Parameter der Nichtzentralität
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma. Im Fehlerfall retourniert false. Analog rf() in R.

bool  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // Der erste Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  nu2,            // Der zweite Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  sigma,          // Parameter der Nichtzentralität
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

nu1

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

nu2

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

sigma

[in]  Parameter der Nichtzentralität.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.