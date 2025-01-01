- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathRandomNoncentralF
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomNoncentralF(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma. Im Fehlerfall retourniert false. Analog rf() in R.
bool MathRandomNoncentralF(
Parameter
nu1
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
nu2
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
sigma
[in] Parameter der Nichtzentralität.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.