MathRandomNoncentralF

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma. Im Fehlerfall retourniert false. Analog rf() in R.

bool MathRandomNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

nu1

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

nu2

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

sigma

[in] Parameter der Nichtzentralität.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.