- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathRandomNoncentralF
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione-F non centrale di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathRandomNoncentralF(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione-F non centrale di Fisher con i parametri nu1, nu2 e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo dirf() in R.
|
bool MathRandomNoncentralF(
Parametri
nu1
[in] Il primo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
nu2
[in] Il secondo parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
sigma
[in] Parametro Noncentrality.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.