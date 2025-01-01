- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathRandomNoncentralF
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathRandomNoncentralF(
Генерирует псевдослучайные величины, по закону нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог rf() в R.
|
bool MathRandomNoncentralF(
Параметры
nu1
[in] Первый параметр распределения (число степеней свободы).
nu2
[in] Второй параметр распределения (число степеней свободы).
sigma
[in] Параметр нецентральности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.