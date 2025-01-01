ДокументацияРазделы
MathRandomNoncentralF

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  sigma,          // параметр нецентральности
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины,  по закону нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог rf() в R.

bool  MathRandomNoncentralF(
   const double  nu1,            // первый параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  nu2,            // второй параметр распределения (число степеней свободы)
   const double  sigma,          // параметр нецентральности
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

nu1

[in]  Первый параметр распределения (число степеней свободы).

nu2

[in]  Второй параметр распределения (число степеней свободы).

sigma

[in]  Параметр нецентральности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.