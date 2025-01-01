DocumentaciónSecciones
MathQuantileNoncentralBeta

Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para la probabilidad de aparición de un valor de la magnitud aleatoria "probability". En caso de error, retorna NaN.

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  a,              // primer parámetro de la distribución beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parámetro de la distribución beta (shape2)
   const double  lambda,         // parámetro de no-centralidad
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  a,              // primer parámetro de la distribución beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parámetro de la distribución beta (shape2)
   const double  lambda,         // parámetro de no-centralidad
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qbeta() en R.

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double&  probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  a,              // primer parámetro de la distribución beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parámetro de la distribución beta (shape2)
   const double  lambda,         // parámetro de no-centralidad
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double& probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  a,              // primer parámetro de la distribución beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parámetro de la distribución beta (shape2)
   const double  lambda,         // parámetro de no-centralidad
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Parámetros

probability

[in]  Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in]  Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

a

[in]  Primer parámetro de la distribución beta (shape1).

b

[in]  Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).

lambda

[in]   Parámetro de no-centralidad.

tail

[in]   bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in]   bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

result[]

[out]  Matriz con los valores de los cuantiles.

 