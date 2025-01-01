MathQuantileNoncentralBeta

Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para la probabilidad de aparición de un valor de la magnitud aleatoria "probability". En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qbeta() en R.

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileNoncentralBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

a

[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1).

b

[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).

lambda

[in] Parámetro de no-centralidad.

tail

[in] bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de los cuantiles.