- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
MathQuantileNoncentralBeta
Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para la probabilidad de aparición de un valor de la magnitud aleatoria "probability". En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para la probabilidad de aparición de un valor de la magnitud aleatoria "probability". En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qbeta() en R.
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
Calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.
|
bool MathQuantileNoncentralBeta(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
a
[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1).
b
[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).
lambda
[in] Parámetro de no-centralidad.
tail
[in] bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de los cuantiles.