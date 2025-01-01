DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución beta no centralMathMomentsNoncentralBeta 

MathMomentsNoncentralBeta

Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda.

double  MathMomentsNoncentralBeta(
   const double  a,              // primer parámetro de la distribución beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parámetro de la distribución beta (shape2)
   const double  lambda,         // parámetro de no-centralidad
   double&       mean,           // variable para el valor medio
   double&       variance,       // variable para la varianza  
   double&       skewness,       // variable para el coeficiente de asimetría
   double&       kurtosis,       // variable para la curtosis
   int&          error_code      // variable para el código de error
   );

Parámetros

a

[in]   Primer parámetro de la distribución beta (shape1).

b

[in]   Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).

lambda

[in]   Parámetro de no-centralidad

mean

[out]  Variable para  obtener el valor medio.

variance

[out]  Variable para  obtener la varianza.

skewness

[out]  Variable para  obtener el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out]  Variable para  obtener la curtosis.

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.