MathMomentsNoncentralBeta

Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda.

double MathMomentsNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parámetros

a

[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1).

b

[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).

lambda

[in] Parámetro de no-centralidad

mean

[out] Variable para obtener el valor medio.

variance

[out] Variable para obtener la varianza.

skewness

[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out] Variable para obtener la curtosis.

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.