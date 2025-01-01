- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda.
double MathMomentsNoncentralBeta(
Parámetros
a
[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1).
b
[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).
lambda
[in] Parámetro de no-centralidad
mean
[out] Variable para obtener el valor medio.
variance
[out] Variable para obtener la varianza.
skewness
[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para obtener la curtosis.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.