MathProbabilityDensityNoncentralBeta
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dbeta() en R.
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
a
[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape 1).
b
[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape 2)
lambda
[in] Parámetro de no-centralidad
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad