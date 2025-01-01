MathCumulativeDistributionNoncentralBeta

Calcula la distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula la distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcula la distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pbeta() en R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula la distribución de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

a

[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape 1).

b

[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape 2)

lambda

[in] Parámetro de no-centralidad

tail

[in] Bandera de cálculo. Si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.