#include <Graphics\Graphic.mqh>

#include <Math\Stat\Cauchy.mqh>

#include <Math\Stat\Math.mqh>

#property script_show_inputs

//--- input parameters

input double a_par=-2; // parámetro de distribución mean

input double b_par=1; // parámetro de distribución scale

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- desactivamos la exhibición del gráfico de precio

ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);

//--- inicializamos el generador de números aleatorios

MathSrand(GetTickCount());

//--- generamos una muestra de la magnitud aleatoria

long chart=0;

string name="GraphicNormal";

int n=1000000; // número de valores en la muestra

int ncells=51; // número de intervalos en el histograma

double x[]; // centros de los intervalos del histograma

double y[]; // número de valores de la muestra que han entrado en el intervalo

double data[]; // muestra de valores aleatorios

double max,min; // valor máximo y mínimo en la muestra

//--- obtenemos la muestra de la distribución de Cauchy

MathRandomCauchy(a_par,b_par,n,data);

//--- calculamos los datos para construir el histograma

CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);

//--- obtenemos los límites de la secuencia y el salto para construir la curva teórica

double step;

GetMaxMinStepValues(max,min,step);

step=MathMin(step,(max-min)/ncells);

//--- obtenemos los datos calculados teóricamente en el intervalo [min,max]

double x2[];

double y2[];

MathSequence(min,max,step,x2);

MathProbabilityDensityCauchy(x2,a_par,b_par,false,y2);

//--- escalamos

double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];

double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];

double k=sample_max/theor_max;

for(int i=0; i<ncells; i++)

y[i]/=k;

//--- mostramos el gráfico

CGraphic graphic;

if(ObjectFind(chart,name)<0)

graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);

else

graphic.Attach(chart,name);

graphic.BackgroundMain(StringFormat("Cauchy distribution a=%G b=%G",a_par,b_par));

graphic.BackgroundMainSize(16);

//--- plot all curves

graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(6);

//--- y ahora construimos la curva teórica de la densidad de la distribución

graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory");

graphic.CurvePlotAll();

//--- plot all curves

graphic.Update();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate frequencies for data set |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],

double &maxv,double &minv,const int cells=10)

{

if(cells<=1)

return(false);

int size=ArraySize(data);

if(size<cells*10)

return(false);

minv=data[ArrayMinimum(data)];

maxv=data[ArrayMaximum(data)];

Print("min=",minv," max=",maxv);

minv=-20;

maxv=20;

double range=maxv-minv;

double width=range/cells;

if(width==0)

return(false);

ArrayResize(intervals,cells);

ArrayResize(frequency,cells);

//--- establecemos los centros de los intervalos

for(int i=0; i<cells; i++)

{

intervals[i]=minv+i*width;

frequency[i]=0;

}

//--- rellenamos las frecuencias de entrada en el intervalo

for(int i=0; i<size; i++)

{

int ind=(int)MathRound((data[i]-minv)/width);

if(ind>=0 && ind<cells)

frequency[ind]++;

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculates values for sequence generation |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)

{

//--- calculamos la amplitud absoluta de la secuencia, para obtener la precisión de normalización

double range=MathAbs(maxv-minv);

int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));

//--- normalizamos los valores máximos y mínimos con la precisión establecida

maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);

minv=NormalizeDouble(minv,degree);

//--- el salto de generación de la secuencia también lo estableceremos a partir de la precisión indicada

stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);

if((maxv-minv)/stepv<10)

stepv/=10.;

}