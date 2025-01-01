DocumentaciónSecciones
Características estadísticas

Este grupo de funciones calcula las características estadísticas de los elemenos de la matriz:

  • media,
  • varianza,
  • coeficiente de asimetría,
  • curtosis,
  • mediana,
  • desviación media cuadrática
  • y estándar

Función

Descripción

MathMean

Calcula el valor medio (primer momento) de los elementos de la matriz

MathVariance

Calcula la varianza (segundo momento) de los elementos de la matriz

MathSkewness

Calcula el coeficiente de asimetría (tercer momento) de los elementos de la matriz

MathKurtosis

Calcula la curtosis (cuarto momento) de los elementos de la matriz

MathMoments

Calcula los primeros 4 momentos (media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis) de los elementos de la matriz

MathMedian

Calcula el  valor mediano de los elementos de la matriz

MathStandardDeviation

Calcula la desviación estándar de los elementos de la matriz

MathAverageDeviation

Calcula la desviación media de los elementos de la matriz