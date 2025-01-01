Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaCaracterísticas estadísticas
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathMoments
- MathMedian
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
Características estadísticas
Este grupo de funciones calcula las características estadísticas de los elemenos de la matriz:
- media,
- varianza,
- coeficiente de asimetría,
- curtosis,
- mediana,
- desviación media cuadrática
- y estándar
|
Función
|
Descripción
|
Calcula el valor medio (primer momento) de los elementos de la matriz
|
Calcula la varianza (segundo momento) de los elementos de la matriz
|
Calcula el coeficiente de asimetría (tercer momento) de los elementos de la matriz
|
Calcula la curtosis (cuarto momento) de los elementos de la matriz
|
Calcula los primeros 4 momentos (media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis) de los elementos de la matriz
|
Calcula el valor mediano de los elementos de la matriz
|
Calcula la desviación estándar de los elementos de la matriz
|
Calcula la desviación media de los elementos de la matriz