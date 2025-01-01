MathMean Calcula el valor medio (primer momento) de los elementos de la matriz

MathVariance Calcula la varianza (segundo momento) de los elementos de la matriz

MathSkewness Calcula el coeficiente de asimetría (tercer momento) de los elementos de la matriz

MathKurtosis Calcula la curtosis (cuarto momento) de los elementos de la matriz

MathMoments Calcula los primeros 4 momentos (media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis) de los elementos de la matriz

MathMedian Calcula el valor mediano de los elementos de la matriz

MathStandardDeviation Calcula la desviación estándar de los elementos de la matriz