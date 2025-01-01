ContainsValue

Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" con el valor indicado.

bool ContainsValue(

TValue value

);

Parámetros

value

[in] Valor.

Valor devuelto

Retorna true, si en el recuadro hash clasificado existe la pareja "clave-valor" con el valor establecido, de lo contrario, false.