Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCSortedMap<TKey, TValue>ContainsValue 

ContainsValue

Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" con el valor indicado.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // valor
   );

Parámetros

value

[in]  Valor.

Valor devuelto

Retorna true, si en el recuadro hash clasificado existe la pareja "clave-valor" con el valor establecido, de lo contrario, false.