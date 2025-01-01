DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCSortedMap<TKey, TValue>CopyTo 

Copia todas las parejas "clave – valor" de un recuadro hash clasificado a las matrices indicadas, comenzando por un índice determinado.

Versión para copiar un recuadro hash clasificado a una matriz de parejas "clave – valor".

int CopyTo(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*&  dst_array[],     // matriz para guardar las parejas "clave-valor"
   const int                    dst_start=0      // índice inicial para el guardado
   );

Versión para copiar un recuadro clasificado hash a matrices aparte para claves y valores.

int CopyTo(
   TKey&      dst_keys[],                        // matriz para guardar las claves
   TValue&    dst_values[],                      // matriz para guardar los valores
   const int  dst_start=0                        // índice inicial para el guardado
   );

Parámetros

*&dst_array[]

[out]  Matriz en la que se guardarán todas las parejas del recuadro hash.

&dst_keys[]

[out]  Matriz en la que se guardarán todas las claves del recuadro hash.

&dst_values[]

[out]  Matriz en la que se guardarán todos los valores del recuadro hash.

dst_start=0

[in]  Índice en las matrices desde el que se comienza el copiado.

Valor devuelto

Retorna el número de parejas "clave - valor" copiadas.