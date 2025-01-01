CopyTo
Copia todas las parejas "clave – valor" de un recuadro hash clasificado a las matrices indicadas, comenzando por un índice determinado.
Versión para copiar un recuadro hash clasificado a una matriz de parejas "clave – valor".
|
int CopyTo(
Versión para copiar un recuadro clasificado hash a matrices aparte para claves y valores.
|
int CopyTo(
Parámetros
*&dst_array[]
[out] Matriz en la que se guardarán todas las parejas del recuadro hash.
&dst_keys[]
[out] Matriz en la que se guardarán todas las claves del recuadro hash.
&dst_values[]
[out] Matriz en la que se guardarán todos los valores del recuadro hash.
dst_start=0
[in] Índice en las matrices desde el que se comienza el copiado.
Valor devuelto
Retorna el número de parejas "clave - valor" copiadas.