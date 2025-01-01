DocumentaciónSecciones
Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" con la clave indicada.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // clave
   );

Parámetros

key

[in]  Clave.

Valor devuelto

Retorna true, si en el recuadro hash clasificado existe la pareja "clave-valor" con la clave establecida, de lo contrario, false.