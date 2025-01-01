Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" con la clave indicada. bool ContainsKey( TKey key // clave ); Parámetros key [in] Clave. Valor devuelto Retorna true, si en el recuadro hash clasificado existe la pareja "clave-valor" con la clave establecida, de lo contrario, false. Contains ContainsValue