Contains

Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" indicada.

Versión para trabajar con la pareja "clave – valor" formada.

bool Contains(

CKeyValuePair<TKeyTValue>* item

);

Versión para trabajar con una pareja "clave – valor" en forma de clave y valor establecidos por separado.

bool Contains(

TKey key,

TValue value

);

Parámetros

*item

[in] Pareja "clave – valor".

key

[in] Clave.

value

[in] Valor.

Valor devuelto

Retorna true, si en el recuadro hash clasificado existe la pareja "clave-valor" con la clave y el valor establecidos, de lo contrario, false.