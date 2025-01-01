AddBefore

Añade un elemento a la lista bidireccional antes del nodo establecido.

Versión para añadir un elemento según el valor.

CLinkedListNode<T>* AddBefore(

CLinkedListNode<T>* node,

T value

);

Valor devuelto

Retorna el puntero al nodo añadido.

Versión para añadir un elemento como nodo formado según un valor.

bool AddBefore(

CLinkedListNode<T>* node,

CLinkedListNode<T>* new_node

);

Parámetros

*node

[in] Nodo de la lista bidireccional antes del cual se añadirá un nuevo elemento.

value

[in] Elemento a añadir.

*new_node

[in] Nodo a añadir.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.