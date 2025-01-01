Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCLinkedList<T>FindLast AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast FindLast Busca la última aparición del valor establecido en la lista bidireccional. CLinkedListNode<T>* FindLast( T value // valor buscado ); Parámetros value [in] Valor buscado. Valor devuelto Retorna el puntero al último nodo localizado que contenga el valor buscado en el caso de éxito, de lo contrario, NULL. Find CQueue<T>