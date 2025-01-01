FindLast

Busca la última aparición del valor establecido en la lista bidireccional.

CLinkedListNode<T>* FindLast(

T value

);

Parámetros

value

[in] Valor buscado.

Valor devuelto

Retorna el puntero al último nodo localizado que contenga el valor buscado en el caso de éxito, de lo contrario, NULL.