DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCLinkedList<T>Find 

Find

Busca la primera entrada del valor establecido en la lista bidireccional.

CLinkedListNode<T>* Find(
    value     // valor buscado
   );

Parámetros

value

[in]  Valor buscado.

Valor devuelto

Retorna el puntero al primer nodo localizado que contenga el valor buscado en el caso de éxito, de lo contrario, NULL.