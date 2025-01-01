DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCLinkedList<T>AddAfter 

AddAfter

Añade un elemento a la lista bidireccional después del nodo establecido.

Versión para añadir un elemento según el valor.

CLinkedListNode<T>* AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // nodo tras el cual se da la adición
   T                    value        // elemento a añadir  
   );

Valor devuelto

Retorna el puntero al nodo añadido.

Versión para añadir un elemento como nodo formado según un valor.

bool AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // nodo tras el cual se da la adición
   CLinkedListNode<T>*  new_node     // nodo añadido 
   );

Parámetros

*node

[in]  Nodo de la lista bidireccional tras el cual se añadirá un nuevo elemento.

value

[in]  Elemento a añadir.

*new_node

[in]  Nodo a añadir.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.

Add