- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
AddAfter
Añade un elemento a la lista bidireccional después del nodo establecido.
Versión para añadir un elemento según el valor.
|
CLinkedListNode<T>* AddAfter(
Valor devuelto
Retorna el puntero al nodo añadido.
Versión para añadir un elemento como nodo formado según un valor.
|
bool AddAfter(
Parámetros
*node
[in] Nodo de la lista bidireccional tras el cual se añadirá un nuevo elemento.
value
[in] Elemento a añadir.
*new_node
[in] Nodo a añadir.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.