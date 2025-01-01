DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCLinkedList<T>Contains 

Determina si la lista bidireccional contiene el elemento con el valor indicado.

bool Contains(
    item     // valor buscado
   );

Parámetros

item

[in]  Valor buscado.

Valor devuelto

Retorna true, si en la lista bidireccional existe un elemento con el valor indicado, de lo contrario, false.