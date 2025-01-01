Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCHashSet<T>Remove AddCountContainsComparerTrimExcessCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEquals Remove Elimina un elemento indicado de un conjunto. bool Remove( T item // valor del elemento ); Parámetros item [in] Valor del elemento que se debe eliminar. Valor devuelto Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false. Clear ExceptWith