UnionWith
Realiza la operación de unión de la colección (matriz) actual y la transmitida. Es decir, añade a la colección (matriz) actual los elementos ausentes desde la colección (matriz) indicada.
Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.
|
void UnionWith(
Versión para trabajar con la matriz.
|
void UnionWith(
Parámetros
*collection
[in] Colección con la que se construirá la suma.
&collection[]
[in] Matriz con la que se construirá la suma.
Nota
El resultado se guarda en la colección (matriz) actual.