IsProperSubsetOf

Determina si el conjunto actual es un subconjunto estricto de la colección o matriz establecidas.

Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.

bool IsProperSubsetOf(

ICollection<T>* collection

);

Versión para trabajar con la matriz.

bool IsProperSubsetOf(

T& array[]

);

Parámetros

*collection

[in] Colección para definir la relación.

&collection[]

[in] Matriz para definir la relación.

Valor devuelto

Retorna true si el conjunto actual es un subconjunto estricto, de lo contrario, false.