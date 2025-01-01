- Add
SymmetricExceptWith
Realiza la operación de diferencia simétrica de la colección (matriz) actual y la transmitida. Es decir, en la colección (matriz) actual solo se contendrán aquellos elementos que existían o bien en el objeto fuente, o bien en el transmitido, pero no simultáneamente en ambos.
Versión para trabajar con la colección que implementa la interfaz ICollection<T>.
|
void SymmetricExceptWith(
Versión para trabajar con la matriz.
|
void SymmetricExceptWith(
Parámetros
*collection
[in] Colección con la que se construirá la diferencia simétrica.
&collection[]
[in] Matriz con la que se construirá la diferencia simétrica.
Nota
El resultado se guarda en la colección (matriz) actual.