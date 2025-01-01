CopyTo

Copia todas las parejas "clave – valor" de un recuadro hash a las matrices indicadas, comenzando por un índice determinado.

Versión para copiar un recuadro hash a una matriz de parejas "clave – valor".

int CopyTo(

CKeyValuePair<TKeyTValue>*& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Versión para copiar un recuadro hash a matrices aparte para claves y valores.

int CopyTo(

TKey& dst_keys[],

TValue& dst_values[],

const int dst_start=0

);

Parámetros

*&dst_array[]

[out] Matriz en la que se guardarán todas las parejas del recuadro hash.

&dst_keys[]

[out] Matriz en la que se guardarán todas las claves del recuadro hash.

&dst_values[]

[out] Matriz en la que se guardarán todos los valores del recuadro hash.

dst_start=0

[in] Índice de la matriz desde el que se comienza el copiado.

Valor devuelto

Retorna el número de parejas "clave - valor" copiadas.