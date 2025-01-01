Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCHashMap<TKey,TValue>ContainsValue AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsValue Determina si el recuadro hash contiene la pareja "clave – valor" con el valor indicado. bool ContainsValue( TValue value // valor ); Parámetros value [in] Valor. Valor devuelto Retorna true, si en el recuadro hash existe la pareja "clave-valor" con el valor establecido, de lo contrario, false. ContainsKey CopyTo