Contains
Determina si el recuadro hash contiene la pareja "clave – valor" indicada.
Versión para trabajar con la pareja "clave – valor" formada.
|
bool Contains(
Versión para trabajar con una pareja "clave – valor" en forma de clave y valor establecidos por separado.
|
bool Contains(
Parámetros
*item
[in] Pareja "clave – valor".
key
[in] Clave.
value
[in] Valor.
Valor devuelto
Retorna true, si en el recuadro hash existe una pareja "clave-valor" con la clave y el valor establecidos, de lo contrario, false.