Determina si el recuadro hash contiene la pareja "clave – valor" indicada.

Versión para trabajar con la pareja "clave – valor" formada.

bool Contains(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  item     // pareja "clave – valor"
   );

Versión para trabajar con una pareja "clave – valor" en forma de clave y valor establecidos por separado.

bool Contains(
   TKey   key,                          // clave
   TValue value                         // valor
   );

Parámetros

*item

[in]  Pareja "clave – valor".

key

[in]  Clave.

value

[in]  Valor.

Valor devuelto

Retorna true, si en el recuadro hash existe una pareja "clave-valor" con la clave y el valor establecidos, de lo contrario, false.