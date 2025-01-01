AddArray

Añade al final del array los elementos de otro array.

bool AddArray(

const CArrayInt* src

)

Parámetros

src

[in] Puntero a una instancia de la clase CArrayInt con los elementos fuente que se desean añadir.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden añadir.

Ejemplo: