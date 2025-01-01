InsertArray

Inserta un array de elementos de otro array a partir de la posición especificada.

bool InsertArray(

CArrayInt* src,

int pos

)

Parámetros

src

[in] Puntero a una instancia de la clase CArrayInt con los elementos fuente que se desean insertar.

pos

[in] Posición a insertar en el array.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden insertar.

Ejemplo: