Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDateTimeMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc MonthName Obtiene el nombre del mes. string MonthName() const Obtiene el nombre del mes por medio de un índice. string MonthName( const int num // índice del mes ) const Parámetros num [in] Índice del mes (1-12). Valor devuelto Nombre del mes. CDateTime ShortMonthName